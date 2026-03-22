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El Tribunal de Cuentas acoge mañana una cita de alto nivel sobre la relevancia de la independencia en la fiscalización

Expertos de organismos internacionales, responsables institucionales y académicos se reúnen en Madrid durante dos días para debatir el futuro del control independiente de los recursos públicos y compartir experiencias sobre los desafíos actuales y las mejores prácticas del sector

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La participación de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con delegados de los tribunales de cuentas de Italia, Portugal y España, aporta una visión internacional al debate sobre la independencia en la fiscalización de recursos públicos. Este enfoque global constituye uno de los ejes del encuentro titulado "Control externo e independencia", que se realiza en Madrid durante dos días bajo la organización del Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) y el apoyo de la Fundación Ortega-Marañón, según detalló la agencia Europa Press.

La cita, que inicia a las 9:00 con la intervención de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, convoca a expertos de organismos internacionales, responsables institucionales, miembros del ámbito académico y responsables del control público. El objetivo es analizar cómo la independencia incide en la fiscalización de los recursos gestionados por las administraciones públicas, reportó Europa Press. El cierre del encuentro estará a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El programa del evento abarca un enfoque multidimensional, que examina la independencia del control externo desde perspectivas institucionales, jurídicas e históricas, así como revisiones comparadas entre distintos países, según explicó Europa Press. Los paneles previstos incluyen sesiones sobre experiencias internacionales exitosas y mesas de discusión centradas en los principales desafíos que enfrenta el sector actualmente.

Además de los organismos internacionales, participarán académicos, responsables autonómicos de control externo y representantes parlamentarios. Entre los asistentes confirmados, destaca la presencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuya intervención aportará la visión del regulador financiero español a las discusiones sobre transparencia y rendición de cuentas.

Europa Press puntualizó que el evento busca propiciar un espacio de análisis para reflexionar sobre la evolución y el alcance de la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Se espera que este intercambio favorezca la identificación de buenas prácticas y el avance en el desarrollo de mecanismos que refuercen el papel de estas instituciones en el ejercicio de la rendición de cuentas.

La creciente relevancia de la independencia en las instituciones de supervisión, según publicó Europa Press, se ha convertido en un elemento clave en los debates sobre la calidad institucional y el gobierno abierto. En ese contexto, el foro promueve el diálogo entre los organismos de control y sus interlocutores, facilitando la cooperación interinstitucional y el aprendizaje conjunto ante los retos que plantea la gestión actual de los recursos públicos.

La agenda de estas dos jornadas contempla la presentación de casos prácticos y el análisis de temas jurídicos vinculados a la autonomía funcional de los órganos de control, así como la identificación de desafíos y propuestas de futuro en materia de fiscalización. El evento pretende, según Europa Press, consolidar un marco para el intercambio de conocimientos y el establecimiento de redes de colaboración internacional en el sector de la supervisión pública.

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