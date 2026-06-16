Estabilizado el incendio de Xermade (Lugo) tras arrasar una superficie de 35 hectáreas

Lugo, 16 jun (EFE).- La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de que el incendio forestal declarado en el municipio lucense de Xermade, en la parroquia de Roupar, quedó estabilizado la pasada medianoche, después de arrasar una superficie de 35 hectáreas, según las primeras estimaciones.

El incendio, que había comenzado a las 14:51 horas de este lunes, quedó estabilizado a las 23:48 horas, gracias al trabajo del servicio de extinción, que movilizó a 2 técnicos, 7 agentes, 11 brigadas, 12 motobombas y una excavadora.

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En cuanto a los medios aéreos, participaron en los trabajos para sofocar el fuego 5 helicópteros y 7 aviones.

También permanecen estabilizados los incendios forestales de Padrón-Herbón (A Coruña) y Boborás-Moreiras (Ourense). En ambos casos ha sido desactivado el nivel 2 de alerta. EFE

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