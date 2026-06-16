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Piden un estudio epidemiológico independiente de Palomares por la dispersión de plutonio

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Almería, 16 jun (EFE).- El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, ha elevado una propuesta formal para que la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense debata y apruebe la contratación de un "estudio epidemiológico independiente e integral" que evalúe el impacto real en la salud pública de la dispersión de plutonio y americio procedente del accidente nuclear de Palomares.

La iniciativa, dirigida a la presidencia y a la junta de gobierno del ente comarcal , argumenta que la afección radiactiva no se circunscribe de forma exclusiva a las zonas actualmente valladas. Según el regidor, existe una "alarmante discrepancia" entre los gramos de plutonio reconocidos oficialmente por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) dentro del área acotada y el volumen real de material esparcido en el entorno, partiendo de una estimación inicial de nueve kilogramos de plutonio.

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El documento advierte de que fenómenos climatológicos severos, como la histórica riada de octubre de 1973, desplazaron sedimentos contaminados desde la zona de la huerta hacia el entorno marino.

Y señala que la dinámica de los vientos predominantes en la comarca (de levante y de poniente) ha transportado por vía aérea partículas de plutonio hacia otros términos municipales vecinos, como Sierra Cabrera, Turre, Mojácar y Huércal-Overa.

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Ante esta situación, el primer edil de Garrucha sostiene que el riesgo reviste un "carácter marcadamente comarcal" y alerta de que la dispersión del material radiactivo se ha producido en forma de "manchas" o áreas de concentración dispar, registrándose en ciertos enclaves índices de contaminación de "una gravedad absoluta por metro cuadrado".

A este escenario se sumaría, según la propuesta, el riesgo derivado de la remoción de tierras sin las debidas medidas de contención durante la construcción de infraestructuras históricas, como balsas de riego y diversas edificaciones, lo que habría provocado la suspensión y propagación de polvo radiactivo hacia zonas colindantes.

El texto subraya que el principal peligro para los habitantes del Levante almeriense radica en la inhalación o ingesta de estas partículas en suspensión, emisoras de radiación alfa. Un riesgo que cuenta con el agravante técnico de la paulatina transformación del plutonio remanente en americio, un elemento que emite radiaciones gamma de alta penetración en el organismo humano.

Ramos justifica la necesidad de impulsar este estudio epidemiológico independiente desde la Mancomunidad ante lo que califica como "opacidad histórica y el carácter reservado" de los análisis realizados hasta la fecha por el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Considera que los informes previos son insuficientes al no lograr integrar de forma rigurosa la dirección de los vientos y la movilidad real de la población afectada.

Por ello, el alcalde solicita que el ente comarcal asuma la defensa proactiva de la salud de sus ciudadanos, sometiendo a votación la viabilidad y tramitación de este estudio integral, ya sea mediante la contratación por parte de la propia Mancomunidad o en cofinanciación con otras administraciones competentes. EFE

mma/vg/cc

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