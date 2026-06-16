PP considera "indigna del cargo" a la directora de la Guardia Civil y pide que dimita ya

Madrid, 16 jun (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este martes que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no puede seguir un día más en el puesto que ocupa porque es "indigna de su cargo" y ha pedido su dimisión y la del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No puede seguir al frente de la Guardia Civil quien desde su cargo lo que ha hecho es permitir que se persiga a agentes de la UCO, de la autoridad", ha afirmado Tellado en su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

PUBLICIDAD

Todo ello unas horas antes de que Mercedes González comparezca en el Senado para ser interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según Tellado la directora es "indigna del cargo que ocupa" pero hay "más responsabilidades" ya que si ha podido hacer "todo lo que ha hecho" quien la ha nombrado y quien la mantienen en el cargo, Grande-Marlaska, debe dimitir junto a ella.

PUBLICIDAD

Al desayuno, en el que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, era el ponente principal, han asistido también otros cargos del PP como la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, quien ha apoyado la idea de que González "debería haber dimitido ya".

"Si con todo lo que ya se sabe, todavía sigue ahí, es la demostración de todo lo que tienen que proteger, lo que ya es una organización criminal", ha afirmado en declaraciones a los medios.

PUBLICIDAD

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha llamado a la directora general de la Guardia Civil a dar explicaciones y ser "sincera en su declaración.

González comparecerá a partir de las 16:00 horas en la comisión de Interior del Senado a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)