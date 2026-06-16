Detenido el patrón de una patera que intentaba introducir a seis migrantes en Melilla

Melilla, 16 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al patrón de una patera que pretendía introducir a seis migrantes de forma irregular en Melilla vía marítima y que fue detectada cuando se dirigía a gran velocidad desde Marruecos hacia la costa española mientras era perseguida por agentes del país vecino.

En una nota, el instituto armado ha informado de que el piloto detenido, propietario de la embarcación, ha sido puesto a disposición judicial por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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La intervención se enmarca en el control y vigilancia de costas y fronteras que realiza la Guardia Civil que, al detectar la embarcación intentando huir de las autoridades marroquíes, activó el Equipo de Natación, Intervención y Rescate (NIR) junto a patrullas por tierra de Fiscal y Fronteras y Seguridad Ciudadana que actúan en episodios migratorios.

La rápida respuesta permitió localizar, interceptar y detener al patrón de la embarcación.

Los guardias civiles garantizaron la seguridad de las personas transportadas, que fueron atendidas conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones.

Dada su condición de extranjeros indocumentados, fueron trasladados a dependencias oficiales competentes en materia de extranjería.

El instituto armado ha destacado la “eficacia de la coordinación existente entre las autoridades españolas y marroquíes” para impedir intentos de entrada irregulares como “una herramienta fundamental en la lucha contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes”.

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Según la Guardia Civil, estas organizaciones se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de personas que intentan utilizar estas travesías, poniendo en grave riesgo sus vidas, por lo que estas actuaciones forman parte del “compromiso permanente y la protección” de su vida e integridad. EFE

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