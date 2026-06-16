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Detenidos dos hombres por robo y lesiones graves con un machete a un vigilante de Renfe

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Barcelona, 16 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres acusados de un robo violento y de causar lesiones muy graves a un vigilante de seguridad de Renfe en la estación de tren de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al que agredieron con un machete, por lo que sufrió una amputación parcial de una mano.

La víctima sufrió una amputación parcial de la mano izquierda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en varias ocasiones, según informan este martes los Mossos d'Esquadra.

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Los hechos se produjeron durante la verbena de Sant Joan del año pasado, en la madrugada del 24 de junio, cuando el vigilante de seguridad salía de la estación de tren de L'Hospitalet de LLobregat, una vez finalizada su jornada laboral.

La víctima, junto a otro compañero vigilante de seguridad, fueron abordados por dos hombres y, durante el asalto, uno de los atacantes esgrimió un machete, con el que le causó heridas de mucha gravedad en la mano izquierda, mientras el otro delincuente sustraía las mochilas que llevaban.

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El vigilante agredido tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Bellvitge, donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones.

Tras el asalto, los dos delincuentes huyeron corriendo del lugar de los hechos cruzando las vías del tren en dirección a la Avenida de Can Serra de L'Hospitalet de Llobregat.

Gracias a la difusión de las imágenes de los sospechosos de la agresión obtenidas de las cámaras de seguridad de la estación de tren y a la colaboración ciudadana, los Mossos han podido identificar y detener a los autores de la misma.

El pasado 5 de junio, la policía detuvo al autor principal de los hechos, un hombre de 30 años, mientras que el otro hombre, de 28 años y con antecedentes policiales por hechos similares, fue detenido el pasado 9 de marzo. EFE

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