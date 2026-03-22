Autoridades políticas y familiares de víctimas de Germanwings conmemoran los 11 años del siniestro

La ausencia de representantes de Lufthansa en el acto de homenaje anual a las víctimas del vuelo 9525 de Germanwings fue interpretada como una toma de distancia en el deber moral hacia los afectados. El evento conmemoró los 11 años transcurridos desde que el avión, que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, terminó estrellado en los Alpes franceses dejando un saldo de 150 fallecidos. Según consignó el medio original, familiares, supervivientes y autoridades políticas participaron este domingo en la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona para rendir tributo a quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida el 24 de marzo de 2015.

El acto reunió tanto a figuras de relevancia institucional como a familiares de los pasajeros y tripulantes. Entre los asistentes se encontraron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, según informó la fuente. Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, encabezó al grupo de allegados y fue la voz principal en reclamos de reforzar la normativa vigente para evitar que hechos similares se repitan.

Durante su intervención, Bonet expresó el dolor persistente que une a las familias, enfatizó su misión de transformar ese sufrimiento en acción y resaltó la necesidad de avanzar en cambios legislativos y de protocolos. “Nuestra misión firme y necesaria es transformar el sufrimiento en acción”, indicó, y dirigió críticas a Lufthansa por su falta de presencia en la ceremonia. Esta ausencia fue descrita como una señal de distanciamiento del compromiso asumido con las víctimas.

El tributo interpela de nuevo la seguridad en la aviación después de que investigaciones posteriores al accidente revelaran que Andreas Lubitz, copiloto del vuelo, estrelló intencionadamente la aeronave tras esperar a que el piloto abandonase la cabina. Según publicó la fuente, Lubitz atravesó episodios depresivos pronunciados y ocultó información médica relevante a la empresa, a pesar de contar con una baja médica vigente que decidió obviar para continuar desempeñando su labor.

El presidente Salvador Illa, en su mensaje a los presentes, agradeció a las familias su contribución en la mejora de los protocolos de seguridad. Ofreció el respaldo institucional y valoró que el recuerdo desde la serenidad representa la mejor manera de honrar a las víctimas. Reflexionó acerca de la fragilidad de la condición humana en sociedades marcadas por la rapidez y la inmediatez, según reportó el medio.

Josep Rull, presidente del Parlament, subrayó la lucha de los familiares en la búsqueda de transformaciones dentro del sector aéreo, mencionando la labor persistente en distintos espacios legislativos e institucionales. Alentó a trasladar estas demandas ante el Consejo de Europa y reconoció también el trabajo que médicos y psicólogos desarrollaron durante el siniestro y sus consecuencias. “Tenemos el deber colectivo, con mayúsculas, de no olvidar y hacer de la tragedia la generación de elementos positivos”, afirmó Rull según consignó la fuente.

La tragedia del vuelo 9525 quedó marcada en la memoria internacional no solo por el elevado número de fallecidos, principalmente de origen alemán y catalán, sino también por las circunstancias que la rodearon. Las investigaciones indicaron que Lubitz, además de ocultar sus problemas de salud mental, logró sortear los controles existentes, lo que provocó un profundo cuestionamiento al sistema de supervisión médica y psicológica aplicada al personal aeronáutico, según detalló la información original.

La Asociación de Afectados por el Vuelo Germanwings 9525 ha sostenido a lo largo de los años una campaña para lograr la actualización de la normativa y las medidas de protección y detección temprana en el sector. Los familiares han insistido reiteradas veces en que la memoria de las víctimas se traduzca en la implementación de sistemas efectivos de alerta que impidan que otros casos similares lleguen a provocar tragedias, informó la fuente.

La jornada en el aeropuerto de Barcelona estuvo marcada por el tributo, el reclamo de justicia y la demanda de mejoras legislativas concretas en materia de seguridad aérea. El acto funcionó también como recordatorio del impacto duradero de la tragedia tanto para los sobrevivientes como para la sociedad. La ausencia de Lufthansa, según manifestó Bonet y reportó el medio, evidencia una herida abierta en el proceso de reparación y compromiso moral con los afectados.

Al cumplirse 11 años del accidente, tanto representantes institucionales como familiares insisten en reforzar los controles y protocolos que rigen la aviación comercial. El recuerdo de quienes perdieron la vida sigue motivando la exigencia de que se adopten nuevas medidas para proteger a los pasajeros, y la conmemoración se replica cada año como vigilia de memoria y demanda de acción.