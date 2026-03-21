Martínez volverá a las Cortes de CyL 23 años después de su primera etapa como procurador cuando coincidió con Mañueco

La Ley Electoral Autonómica impide que una persona ejerza simultáneamente como alcalde en municipios con más de 20.000 habitantes y como procurador en las Cortes de Castilla y León. Esta normativa ha forzado al secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, a dimitir de la Alcaldía de Soria después de 19 años en el cargo, decisión que formalizará en un pleno extraordinario el lunes 13 de abril. De acuerdo con la información consignada por el medio original, Martínez regresará al Parlamento regional para asumir la portavocía del principal partido de la oposición en la XII Legislatura, función a la que accede tras lograr su escaño en los últimos comicios autonómicos.

Tal como detalló la fuente, las Cortes de Castilla y León se constituirán el martes 14 de abril y contarán con 82 procuradores, el mismo número que en la VI Legislatura, periodo en el que Martínez inició su andadura parlamentaria en 2003. Durante aquellos años, coincidió en la Cámara autonómica con figuras que hoy ocupan posiciones clave, como Alfonso Fernández Mañueco —entonces consejero de Presidencia y Administración Territorial, hoy presidente de la Junta— y Carlos Fernández Carriedo, actual portavoz del gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, quienes también accedieron a la Cámara en esa etapa.

La presencia de Martínez en la política soriana y castellano-leonesa se remonta a 1999, cuando comenzó como concejal de Medio Ambiente, Cultura y Festejos en una corporación municipal integrada por el PSOE, Izquierda Unida y la Alternativa Soriana Independiente (ASI). Su trayectoria municipal se consolidó en 2007 al convertirse en alcalde tras la alianza con IU-Los Verdes y la decisión de Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES) de no apoyar ni al PSOE ni al PP, circunstancia que permitió a Martínez alcanzar la máxima responsabilidad del consistorio, donde se ha mantenido durante casi dos décadas.

En el ámbito parlamentario, Martínez ejerció como diputado por Soria en la VI Legislatura, centrando su actividad en asuntos medioambientales. En ese contexto, fue el responsable de defender la postura del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de la última ley aprobada en el Castillo de Fuensaldaña, antigua sede de las Cortes. Según informó el medio de origen, dicha sesión legislativa, celebrada el 14 de marzo, abordó la aprobación de tres leyes —Protección Ciudadana, reforma de la Ley de Cajas y el proyecto regional de la ‘Ciudad del Medio Ambiente’ de Soria— y Martínez argumentó el voto en contra de los socialistas a este último texto, que recibió apoyo solo del Partido Popular y que consideró muy perjudicial para la protección del entorno natural soriano.

De acuerdo con el relato publicado por la fuente, en su intervención, Martínez sostuvo que "no se puede matar la gallina de los huevos de oro de Soria, que es su medio ambiente", calificando esa aprobación de apuesta especulativa al recalificar suelos protegidos. Sus palabras recogidas en la crónica del medio evidenciaron el enfrentamiento político de ese momento, tildando la medida de “tropelía” y criticando lo que describió como “complicidad de los promotores”.

El líder regional socialista intentará ahora reforzar la posición del PSOE en la Cámara autonómica, repitiendo el movimiento que realizó en 2003 cuando ingresó en las Cortes en las listas por Soria, circunstancia que llama la atención por su coincidencia con Fernández Mañueco, entonces su homólogo en Salamanca y con quien compartirá de nuevo las tareas parlamentarias, aunque ahora como jefes de filas de fuerzas políticas opuestas. El medio original también recordó que en 2011 y 2015 ambos compartieron la condición de alcaldes de sus respectivas ciudades.

La composición de la nueva legislatura difiere de la de hace dos décadas en la pluralidad de fuerzas representadas. Según publicó la fuente de la noticia, la VI Legislatura contempló únicamente tres partidos, plasmados en tres grupos parlamentarios: el Popular con 48 escaños, el Socialista con 32 y el Mixto, donde se integraron los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco. Por el contrario, en la actualidad, la Cámara se fragmenta en más formaciones, incluyendo, junto a populares y socialistas, a procuradores de UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, reflejando mayores niveles de diversidad política que en el pasado.

En sus primeros años en la corporación local, Martínez asumió diferentes responsabilidades, actuando como portavoz del grupo municipal y desempeñando funciones ejecutivas hasta hacerse cargo de la alcaldía. El proceso que le llevó a la presidencia municipal resultó de un acuerdo entre partidos de izquierda, lo que permitió su elección frente a la candidatura del Partido Popular, liderada por Encarnación Redondo en aquel momento. Durante su larga etapa al frente del consistorio, el dirigente socialista mantuvo un gobierno coaligado inicialmente con IU-Los Verdes, gestionando diferentes áreas en un periodo marcado por cambios políticos y sociales en la ciudad.

La trayectoria parlamentaria de Martínez también coincidió con la del entonces secretario general del PSOE autonómico, Ángel Villalba, dirigente socialista que ejerció como jefe de filas hace 23 años, en una situación similar a la actual, en la que el liderazgo de la oposición socialista recae nuevamente en quien ostenta la secretaría general del partido en Castilla y León. Según puntualizó el medio original, esa legislatura supuso el cierre de una etapa con la última sesión en Fuensaldaña antes del traslado de la sede parlamentaria.

Con su vuelta a las Cortes, 23 años después de su primer mandato como procurador, Carlos Martínez Mínguez encabeza un nuevo ciclo político para el PSOE castellanoleonés. El contexto actual de mayor pluralidad y fragmentación plantea desafíos distintos a los vividos en el pasado, con el propio Martínez y otros veteranos repitiendo presencia en la Cámara, pero en un escenario donde la composición y los equilibrios de fuerzas han cambiado claramente desde sus inicios en la política autonómica, según consignó la fuente original.