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El brent se desploma más del 6 % ante un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

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Madrid, 6 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio se hunde algo más del 6 % este miércoles, hasta los 102,8 dólares, tras publicarse que Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra, según el medio Axios.

Poco antes de las 11.00 horas (9.00 GMT), se ha conocido la citada publicación, en la que según funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca cree estar cerca de llegar a un acuerdo con Irán "sobre un memorando de entendimiento de una página", con el que se podría poner fin a la guerra, y se establecería un marco para las negociaciones nucleares.

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Tras publicarse la información, el brent, el crudo de referencia de Europa, se ha desplomado.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 11.30 horas (9.30 GMT) se deja el 6,43 %, hasta los 102,80 dólares, aunque minutos antes ha llegado a tocar un mínimo en los 102,52 dólares.

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El brent ya cerró con fuerza en la víspera, casi un 4 %, ante el mayor optimismo del mercado por la rebaja de las tensiones en Oriente Medio, ya que Estados Unidos decidió suspender el operativo militar puesto en marcha el lunes para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión del operativo 'Proyecto Libertad', impulsado para asegurar militarmente el tránsito de buques por Ormuz, a petición de Pakistán.

Trump aseguró que la decisión respondía al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también aseguró que la ofensiva contra Teherán lanzada el 28 de febrero había terminado y que se había abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), se desploma a esta hora el 7,20 %, hasta los hasta los 95,19 dólares el barril.

El gas natural TTF, el de referencia en Europa, baja el 8,29 %, hasta los 43,12 euros el megavatio hora. EFE

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EFE

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