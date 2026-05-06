Las tormentas se extienden antes de un fin de semana dominado por una borrasca atlántica

Madrid, 6 may (EFE).- La inestabilidad atmosférica irá ganando terreno en los próximos días, con chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en zonas del norte y del este peninsular; Todo ello antes de la llegada durante el fin de semana de una borrasca atlántica que dejará lluvias en buena parte del país.

En cuanto a las temperaturas, este miércoles experimentarán un ligero ascenso, aunque a partir del sábado se prevé un descenso térmico que devolverá los valores a registros más propios de esta época del año -e incluso algo más frescos-, especialmente en áreas del oeste peninsular, según ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología.

PUBLICIDAD

Hoy será "la jornada más tranquila" del resto de la semana, aunque en el norte persistirán las precipitaciones, que podrán ser en forma de nieve a partir de unos 1.600 o 1.800 metros en la cordillera Cantábrica y Pirineos acompañados de tormenta y extenderse al sistema Ibérico, sistema Bético y Baleares; En Mallorca, incluso, puede haber chubascos fuertes.

En el resto de la península predominarán cielos poco nubosos, con algunas nubes de evolución "sin mayores consecuencias", acompañado de temperaturas, en general, más altas, con máximas que alcanzarán los 25 grados en puntos del Guadiana, Guadalquivir y el sureste peninsular.

PUBLICIDAD

La previsión apunta este día a un tiempo "más inestable"; A partir del mediodía se prevén chubascos y tormentas, más fuertes en entornos montañosos del norte y del este peninsular, así como en zonas de la meseta Norte. También se esperan nevadas en el Pirineo a partir de unos 2.000 metros de altitud.

Las temperaturas subirán en la mayor parte del país, salvo en el sureste, con termómetros que rondarán los 25 grados en el centro y sur peninsular, donde ciudades como Toledo o Sevilla alcanzarán esos valores, mientras que Bilbao llegará a los 23 grados.

PUBLICIDAD

El viernes volverá a ser una jornada de tiempo "en general revuelto", con lluvia en la mitad norte que se extenderán al este peninsular e ir acompañadas de tormentas, localmente fuertes en otras zonas de la península, mientras que en Extremadura y Andalucía, el tiempo será más tranquilo.

Las temperaturas nocturnas subirán, mientras que las diurnas apenas experimentarán cambios, con un ambiente "propio de esta época del año".

PUBLICIDAD

El fin de semana arrancará lluvioso en casi cualquier punto de España, sobre todo en el sistema Central y los Pirineos, mientras que el sureste peninsular será, en principio, la zona con menor probabilidad de lluvias; Las temperaturas descenderán dejando un ambiente más fresco, sobre todo en la mitad oeste y zona centro.

El domingo continuará el descenso térmico y la inestabilidad, con lluvias de nuevo en buena parte del país, menos probables en el tercio oriental peninsular y más abundantes en el sistema Central, oeste de Galicia y puntos de los Pirineos. EFE

PUBLICIDAD