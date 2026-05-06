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El detenido por el crimen de Esplugues ingresa en la unidad psiquiátrica de Brians-1

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Barcelona, 6 may (EFE).- El hombre de 37 años acusado de matar con un arma blanca a una mujer de 41 en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona) el pasado sábado ha ingresado en la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de la cárcel de Brians-1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tras ser evaluado por un psiquiatra.

El tribunal de instancia número 3 de Esplugues acordó ayer enviar a prisión preventiva, comunicada y sin fianza al detenido, L.B., en una causa abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa -ya que también atacó a otro hombre-, lesiones, amenazas graves y daños.

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Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, L.B. fue visitado a su llegada a la cárcel de Brians-1 por un psiquiatra -como ocurre con todos los internos en las primeras 24 horas desde su ingreso en prisión-, que decidió que se le trasladara a la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica del centro penitenciario.

Precisamente, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado este miércoles en una entrevista en el programa 'Café d'idees', de RTVE, que el hombre estaba "emocionalmente desestabilizado", por lo que "posiblemente" tuvo un "brote psicótico" cuando cometió el crimen.

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En este sentido, Parlon ha indicado que la hipótesis en la investigación de los Mossos d'Esquadra se centra en que el hombre estaba en un "situación de delirio y descontrol".

Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 horas del pasado sábado, cuando una llamada alertó al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer con un cuchillo de grandes dimensiones y había huido del lugar.

El hombre, según fuentes próximas a la investigación, asestó varias puñaladas a la mujer en la calle Joan Miró de Esplugues, en las inmediaciones del hospital Sant Joan de Déu.

Según vecinos de la zona, el hombre había exhibido previamente en la calle un enorme cuchillo y presentaba síntomas de nerviosismo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron salvar la vida de la mujer.

Tras la agresión, el hombre, que también atacó a otro vecino, huyó del lugar, aunque fue localizado posteriormente por la policía en la linde entre Esplugues y Barcelona, ya en el distrito de Les Corts de la capital catalana, donde fue detenido.

L.B. ya había sido detenido en agosto de 2022 por la Policía Local de Burgos, tras atrincherarse en el castillo de la localidad y lanzar piedras a agentes y viandantes.

El hombre generó entonces altercados durante la tarde en un local de actividad religiosa en la capital burgalesa, huyó de un comedor social al que le habían acompañado los agentes y apareció más tarde totalmente desnudo en la carretera que dirige a la fortaleza del Castillo de Burgos, donde arremetió contra los vehículos que circulaban.

La Policía Local, que siguió los hechos alertada por los avisos que hacían al teléfono de emergencias 112 los vecinos, acudió al lugar pero el hombre volvió a huir, y no fue hasta horas más tarde que el vigilante de seguridad del castillo les informó de que había escalado a una de las torres de la fortaleza, atrincherándose allí, haciendo acopio de piedras y lanzándolas a cualquiera que se acercase.

El hombre, que en aquel momento tenía 33 años, fue detenido entonces como presunto autor de una alteración grave del orden público, amenazas, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad. EFE.

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EFE

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