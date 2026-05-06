La mujer asesinada en Tenerife no estaba en VioGén y llevaba 2 semanas separada

Santa Úrsula (Tenerife), 6 may (EFE).- La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogén y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula. EFE
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La mujer asesinada en Tenerife no estaba en VioGén y llevaba dos semanas separada
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