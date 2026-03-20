La jueza de Montoro descubre 42 metros de vía retirados sin su conocimiento

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, ha descubierto, como resultado de una inspección ocular, la existencia de 42 metros de vía de las que no tenía noticia, junto a otros 36 metros de vía de los que sí tenía conocimiento previo, y que habían sido retirados por Adif tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos.

En concreto y según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, la jueza ha acordado, a través de una providencia, oficiar a la Guardia Civil de Córdoba para que "proceda a extender acta del material recogido y trasladado" a la base que tiene el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Hornachuelos (Córdoba), "y que se concreta en 36 metros de vía y 42 metros de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción, ello a la vista de la orden dada por esta instructora durante la inspección ocular practicada el día 17 de marzo de 2026".

Además, apercibe a Adif para que el material recogido, precintado y trasladado a la base de Hornachuelos quede "bajo su custodia como depositario judicial con las responsabilidades legales procedentes, para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial".

Esta providencia se dicta, según hace constar la Letrada de la Administración de Justicia, después de la inspección ocular realizada por dicho órgano judicial con fecha 17 de marzo de 2026 sobre el tramo de Adamuz donde ocurrió el accidente ferroviario. Se encontraron allí despositados los 36 metros de carril retirado correspondiente con las tareas de mantenimiento que Adif iba a realizar sobre las vías y de las que se informó a la Sección de Instrucción mediante correo de fecha del pasado 2 de marzo.

Por ello, la instructora acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos de los 36 metros de vía, más 42 metros de vía, también retirada, y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026, ello sin perjuicio del requerimiento efectuado por providencia de fecha 12 de marzo de 2026 dictada en la presente pieza separada".

Se da la circunstancia de que la semana pasada ya requirió a Adif para que le informara si actuaciones de mantenimiento que iba a realizar "fueron o no ejecutadas" y, si lo habían sido, que le informase "en qué consistieron los trabajos y si existió o no acopio y/o retirada de material" y también del "lugar de ubicación/depósito" de dicho material.

En este sentido, desde Adif notificaron a la jueza el día 2 de marzo que eran tareas a desarrollar "en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz", a la vez que señalaron que "el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir".

Como respuesta a dicha notificación, la jueza realizó el citado requerimiento a Adif y la semana pasada le preguntó por dichos trabajos en una providencia, respondiendo a una petición de Adif para que aclarara la delimitación territorial del "tramo de Adamuz", así como el concepto de "tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria", y ahora la jueza ha emitido la nueva providencia, para asegurar la custodia de los tramos de vía retirados, tanto de los que tenía conocimiento, como de los que no.