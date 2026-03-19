El Govern, abierto a atender las peticiones de ERC siempre y cuando dependan de Cataluña

Barcelona, 19 mar (EFE).- El Govern ha explicado este jueves que espera arrancar de forma "inmediata" las negociaciones con ERC para pactar el nuevo presupuesto de la Generalitat para 2026 y que está "absolutamente abierto" a atender las peticiones de ERC "siempre y cuando dependan del Govern de la Generalitat".

En una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Govern en la cual se ha aprobado un suplemento de crédito por casi 6.000 millones de euros, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha dejado clara su voluntad de negociar con ERC para lograr tener presupuestos para este año "en junio o julio".

"Negociar es ceder", ha insistido en varias ocasiones la consellera, que ha celebrado la disposición de ERC a "abrir el camino a aprobar unos presupuestos".

"Confiamos en el grupo de ERC", ha dicho la consellera, que ha subrayado que el Govern estará "abierto a lo que pidan" siempre que esté relacionado "con las competencias sobre las cuales el Govern tiene capacidad de influir", siempre que esté en "sus manos", ha apostillado.

Con todo, no ha aclarado qué margen presupuestario tiene el Govern para negociar con ERC, si bien ha subrayado: "Por nosotros no quedará".

Por una parte, el Govern incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para este año disposiciones adicionales por unos 800 millones de euros, por lo que se da por supuesto que el margen negociador superará esa cantidad.

Por otra parte, con este suplemento de crédito el Govern incorpora unos 6.000 millones de gasto en relación con el presupuesto prorrogado, el de 2023, por lo que ahora necesita convencer a ERC para sumar unos 3.000 millones más de gasto, ya que las cuentas de 2026 deberían añadir hasta un total de 9.126 millones respecto a los vigentes, los de 2023.

Asimismo, Romero se ha mostrado dispuesta a "actualizar" el acuerdo presupuestario sellado con Comuns, tal como ha pedido este grupo.

Ha recordado que el suplemento de crédito aprobado hoy ya incluye "algunos de los elementos" del pacto con este grupo, como las bonificaciones del transporte público. EFE

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