Espana agencias

Piden prisión permanente revisable para la madre y el tío de la bebé arrojado a un contenedor: "Mataron a la bebé"

Guardar

La fiscal del caso del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 ha pedido este miércoles que la madre y el tío del neonato sean condenados a prisión permanente revisable.

El juicio ha finalizado hoy y este jueves el jurado recibirá el objeto del veredicto para comenzar a deliberar. También está acusada la hermana de la madre, para quien el Ministerio Público pide una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

En su informe final, la representante del Ministerio Público ha mantenido la petición de prisión permanente revisable para la madre y el tío porque, a su juicio, "sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor, iba a morir". "Mataron a la bebé", ha reiterado.

La fiscal ha rechazado los argumentos de la defensa en favor del homicidio por imprudencia. "Sabía que era su hija y tenían un hospital cerca. No hay una imprudencia. Hay una intención de quitarse del medio a la bebé", ha añadido.

Por parte de las defensas, el letrado de la madre ha apuntado que, en caso de ser condenada, debería serlo por un delito de homicidio por imprudencia grave. El abogado ha rechazado que exista dolo o mala intención en la actuación de los acusados. "No se esconden", ha señalado.

Aunque ha reconocido que la actuación de la madre fue "reprobable", ha reiterado que la tarde del 2 noviembre de 2023, la mujer sufrió un aborto espontáneo, situación que, ha insistido, impide a cualquiera "pensar con claridad".

El letrado también ha pedido al jurado que valoren las contradicciones que, a su parecer, han quedado expuestas en relación a las exposiciones de los forenses en cuanto a la viabilidad del feto.

El abogado de la madre también ha expresado dudas en relación a algunos informes que se han presentado. "No estoy diciendo que se haya pretendido ocultar nada. No estoy diciendo que haya ningún ánimo de ocultación. Lo que sí digo es que las cosas se podrían haber hecho mejor", ha señalado.

El letrado ha insistido además en la inviabilidad del feto, aunque naciera vivo. "No murió porque lo arrojaron al contenedor. Hubiera muerto porque no estaba en un hospital de tercer nivel", ha añadido. Así, entiende la defensa que no hay asesinato.

TRATAMIENTO MEDIÁTICO

La defensa del tío de la bebé ha lamentado el tratamiento mediático que se ha dado al caso y que ha servido de "altavoz" para los argumentos de la fiscal. "Ha contribuido a que la opinión pública perciba este suceso como un crimen de la máxima gravedad y no como un accidente, que es lo que considero que ha ocurrido aquí", ha afirmado.

Respecto a su defendido ha insistido en que no presenció la expulsión del feto y que arrojó los restos al contenedor sin saber qué contenía. Para la letrada, lo mismo que se reprocha a su cliente por no haber llevado al bebé al hospital, se le podría reprochar a las vecinas que lo vieron. "Lo que hizo nos parece una barbaridad, una desgracia, pero no es un delito. Estas personas no mataron a esta criatura", ha concluido.

Ambas defensas han insistido en la inviabilidad del feto y el aborto prematuro, lo que a su parecer invalidaría la tesis del asesinato. "La causa de la muerte fue la falta de oxígeno, el no poder respirar, cuestiones que no dependen de nadie. Todo esto es objetivamente un aborto, con independencia de que viviera, ese bebé ya tenía ese destino de morir", ha indicado.

La abogada del hombre se ha sumado también a la tesis de, en caso de ser condenado, lo sea por homicidio imprudente.

El tercer letrado, que asiste a la hermana de la madre, acusada de omisión del deber de socorro, ha señalado que no era consciente de lo que estaba pasando en el vehículo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden prisión permanente revisable para la madre y el tío de la bebé arrojado a un contenedor en Mallorca

La representante legal sostiene que existió intención deliberada en la muerte de la recién nacida, mientras que la defensa alega imprudencia grave, tras concluir el juicio sobre el hallazgo del neonato en un basurero de Porto Cristo

Piden prisión permanente revisable para

Malestar en un sector de IU tras pedir Maíllo acelerar la elección de candidato a las generales: "Fue inoportuno"

Integrantes críticos de Izquierda Unida cuestionan la solicitud de Antonio Maíllo para acelerar el proceso de selección electoral, calificándola de "bastante inoportuna" y alertando sobre el riesgo de desviar el foco de las urgencias sociales que enfrenta la coalición

Malestar en un sector de

Anticorrupción y el PP se oponen a que Ábalos y Koldo queden en libertad antes del juicio de las mascarillas

El fiscal jefe y acusaciones populares argumentan que Ábalos y García deben permanecer tras las rejas por riesgo elevado de fuga, destacando la gravedad de los delitos imputados, la inminencia del juicio y altas solicitudes de condena por corrupción

Anticorrupción y el PP se

Aplazado al 22 de junio el juicio por el caso de la mujer abrasada en el 'escape room' de Cájar (Granada)

Aplazado al 22 de junio

El Senado pedirá un informe a la Policía sobre el altercado entre Santaolla y Quiles antes de tomar medidas

El Senado pedirá un informe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso considera que los “abusos”

Ayuso considera que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo”

Pedro Sánchez movilizará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de 1.000 millones de euros

Vox se desinfla, el PP aguanta y el PSOE del “no a la guerra” cae ligeramente pero se mantiene como primera fuerza, según el CIS

García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

ECONOMÍA

Declaración de la Renta 2026

Declaración de la Renta 2026 en jubilados: cómo hacerla y qué pensiones están exentas de IRPF

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

David Jiménez, economista y abogado experto en herencias: “Esto es lo que pasa si no haces testamento”

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions