Piden prisión permanente revisable para la madre y el tío de la bebé arrojado a un contenedor: "Mataron a la bebé"

La fiscal del caso del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 ha pedido este miércoles que la madre y el tío del neonato sean condenados a prisión permanente revisable.

El juicio ha finalizado hoy y este jueves el jurado recibirá el objeto del veredicto para comenzar a deliberar. También está acusada la hermana de la madre, para quien el Ministerio Público pide una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

En su informe final, la representante del Ministerio Público ha mantenido la petición de prisión permanente revisable para la madre y el tío porque, a su juicio, "sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor, iba a morir". "Mataron a la bebé", ha reiterado.

La fiscal ha rechazado los argumentos de la defensa en favor del homicidio por imprudencia. "Sabía que era su hija y tenían un hospital cerca. No hay una imprudencia. Hay una intención de quitarse del medio a la bebé", ha añadido.

Por parte de las defensas, el letrado de la madre ha apuntado que, en caso de ser condenada, debería serlo por un delito de homicidio por imprudencia grave. El abogado ha rechazado que exista dolo o mala intención en la actuación de los acusados. "No se esconden", ha señalado.

Aunque ha reconocido que la actuación de la madre fue "reprobable", ha reiterado que la tarde del 2 noviembre de 2023, la mujer sufrió un aborto espontáneo, situación que, ha insistido, impide a cualquiera "pensar con claridad".

El letrado también ha pedido al jurado que valoren las contradicciones que, a su parecer, han quedado expuestas en relación a las exposiciones de los forenses en cuanto a la viabilidad del feto.

El abogado de la madre también ha expresado dudas en relación a algunos informes que se han presentado. "No estoy diciendo que se haya pretendido ocultar nada. No estoy diciendo que haya ningún ánimo de ocultación. Lo que sí digo es que las cosas se podrían haber hecho mejor", ha señalado.

El letrado ha insistido además en la inviabilidad del feto, aunque naciera vivo. "No murió porque lo arrojaron al contenedor. Hubiera muerto porque no estaba en un hospital de tercer nivel", ha añadido. Así, entiende la defensa que no hay asesinato.

TRATAMIENTO MEDIÁTICO

La defensa del tío de la bebé ha lamentado el tratamiento mediático que se ha dado al caso y que ha servido de "altavoz" para los argumentos de la fiscal. "Ha contribuido a que la opinión pública perciba este suceso como un crimen de la máxima gravedad y no como un accidente, que es lo que considero que ha ocurrido aquí", ha afirmado.

Respecto a su defendido ha insistido en que no presenció la expulsión del feto y que arrojó los restos al contenedor sin saber qué contenía. Para la letrada, lo mismo que se reprocha a su cliente por no haber llevado al bebé al hospital, se le podría reprochar a las vecinas que lo vieron. "Lo que hizo nos parece una barbaridad, una desgracia, pero no es un delito. Estas personas no mataron a esta criatura", ha concluido.

Ambas defensas han insistido en la inviabilidad del feto y el aborto prematuro, lo que a su parecer invalidaría la tesis del asesinato. "La causa de la muerte fue la falta de oxígeno, el no poder respirar, cuestiones que no dependen de nadie. Todo esto es objetivamente un aborto, con independencia de que viviera, ese bebé ya tenía ese destino de morir", ha indicado.

La abogada del hombre se ha sumado también a la tesis de, en caso de ser condenado, lo sea por homicidio imprudente.

El tercer letrado, que asiste a la hermana de la madre, acusada de omisión del deber de socorro, ha señalado que no era consciente de lo que estaba pasando en el vehículo.