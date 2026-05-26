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Resultados de Euromillones del sorteo del martes 26 de mayo: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

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Con Euromillones puedes conseguir un premio desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Con Euromillones puedes conseguir un premio desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

Conoce enseguida los resultados del sorteo Euromillones de este martes 26 de mayo, realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Resultados ganadores del último sorteo

Fecha: martes 26 de mayo del 2026.

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Combinación ganadora: 06 23 25 35 37.

Estrellas: 06 12.

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Millonario: C J L 8 9 6 7 5.

El sorteo de se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo participar en Euromillones?

Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos. (Pixabay)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes obtener un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Euromillones realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Euromillones realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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