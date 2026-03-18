La madre de la bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca): "Lo tenía que haber echado al campo"

Durante la fase de instrucción del caso por la muerte de una recién nacida en Porto Cristo, la reproducción de varias conversaciones telefónicas interceptadas por la policía reveló que la madre de la menor describió a una amiga que hubiera preferido abandonar a la bebé en el campo inmediatamente después del parto. Según consignó el medio fuente, en una llamada intervenida y difundida en la sesión celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares, la acusada expresó: “Lo tenía que haber tenido aquí y haberlo echado al campo”, mientras la interlocutora le sugería que no acudiera a la comisaría hasta que no se realizara la autopsia a la recién nacida.

Según informó la fuente, la causa penal aborda el hallazgo del cuerpo de la bebé, después de que la madre, en noviembre de 2023, diera a luz en el interior de un vehículo. En ese automóvil, además de la progenitora, se encontraban el tío de la menor y la cuñada de la madre. Tras el parto, a pesar de estar en las cercanías de un hospital, la mujer entregó a su hija al hombre, quien lanzó el cuerpo de la recién nacida a un contenedor próximo antes de abandonar el lugar con el grupo.

El medio detalló que la intervención telefónica tuvo lugar días después de los hechos, ya bajo indagación policial, y las conversaciones sirvieron como elemento clave en la reapertura del proceso penal. En estas grabaciones, la acusada manifestó también: “Lo hicimos mal”, mientras la otra persona involucrada le aseguraba que la bebé carecía de posibilidades de sobrevivir y mencionaba la alarma social desatada por la alerta de una vecina al ver al tío de la menor merodear los contenedores de basura, lo que precipitó la llamada al servicio de emergencias 112.

La sesión judicial corresponde al segundo juicio con jurado abierto en la Audiencia Provincial, tras la anulación del primer proceso a raíz de dudas sobre la titulación de un perito, según publicó la fuente. Ante el tribunal vuelven a estar imputados la madre y el tío de la lactante, para quienes la Fiscalía solicita la pena de prisión permanente revisable como presuntos autores del delito de asesinato. Asimismo, la cuñada de la madre se enfrenta a la acusación de omisión del deber de socorro, con una petición fiscal de multa de 5.400 euros.

El acto de parto, detalló la fiscalía en su escrito, se produjo cuando la mujer tenía un embarazo de entre 26 y 27 semanas de gestación. La acusación sostiene que, pese a la proximidad de un centro hospitalario, los acusados optaron por no buscar atención médica ni ayuda, y en cambio habrían decidido deshacerse del cuerpo de la recién nacida mediante su abandono en un contenedor.

Durante la instalación del juicio, la ausencia de la madre procesada se debió a una hospitalización, dato consignado por la fuente. La nueva celebración del proceso involucra la revisión de pruebas aportadas en la anterior vista, además de la inclusión de las grabaciones de las llamadas telefónicas interceptadas, que resultan ahora uno de los principales elementos incriminatorios en el expediente judicial, según reportó la fuente original.

La actuación de los procesados fue detectada gracias a la sospecha de una vecina, cuya observación del tío de la bebé cerca de los contenedores motivó la alarma a los servicios de emergencia. Esta circunstancia fue abordada en las propias conversaciones entre las personas implicadas, contenidas en los registros expuestos durante la sesión en sede judicial.

La reapertura del juicio permite al tribunal revisar la valoración sobre la intencionalidad de los actos que, según la acusación, habrían sido deliberados pese al contexto de emergencia médica posible en las inmediaciones, detalló el medio original. El proceso continúa bajo la supervisión de un jurado, a la espera de nuevas presentaciones de pruebas, testimonios y alegatos por parte de la defensa y la fiscalía.