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Bolaños, sobre las quejas del PP por las ausencias de Sánchez en el Senado: "Igual es buena noticia para ustedes"

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El ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido con ironía a las quejas del PP en el Senado por cumplirse dos años de la última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a una sesión de control en la Cámara Alta: "Igual es buena noticia para ustedes".

Durante una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bolaños ha aprovechado las críticas del parlamentario Antonio Silván por el segundo aniversario de ausencias de Sánchez para replicarle que "tampoco estén tan quejosos con esta realidad".

"Dado el resultado de los debates electorales que ha tenido Pedro Sánchez, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, igual es una buena noticia para ustedes que no venga a debatir al Senado", ha sostenido Bolaños.

Y es que Pedro Sánchez cumplió la semana pasada los dos años de ausencia en las sesiones de control al Gobierno en el Senado, institución en la que el PP cuenta con mayoría absoluta durante esta legislatura.

Esta efeméride ha sido recordada en varias intervenciones del PP durante la sesión de control al Gobierno de este martes, por lo que Bolaños ha replicado con ironía a estas quejas de los 'populares'.

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