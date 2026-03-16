La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ser ratificada por la denunciante

El abogado Alfredo Arrien, quien ha representado a la denunciante cuya identidad no fue revelada, expresó que su clienta consideraba que “tenía más que perder que ganar” si acudía a ratificar la denuncia ante el juzgado. De acuerdo con Europa Press, Arrien acudió a la citación judicial solo, sin la presencia de la mujer denunciante, y así lo comunicó a la magistrada, argumentando que la decisión de no comparecer respondía a razones personales y a la percepción de riesgo que una mayor exposición pública le podría acarrear. En consecuencia, la acción judicial por presunta agresión sexual no pudo continuar.

Según detalló Europa Press, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 de Madrid archivó la segunda denuncia contra Íñigo Errejón, ex portavoz parlamentario de Sumar, tras la falta de ratificación por parte de la denunciante. La magistrada Carolina García manifestó a la defensa de Errejón en una providencia que la causa se archivaba debido a la ausencia de esa ratificación, situación que imposibilitó la continuidad de la investigación judicial respecto a la acusación de agresión sexual que supuestamente habría ocurrido en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado.

La providencia judicial, citada por Europa Press, también aclara que la denuncia y el sobreseimiento han sido notificados a la persona denunciada. Además, la jueza rechazó la solicitud presentada por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) para personarse como acusación popular, justificando su decisión en la naturaleza del delito investigado y en el propio archivo de la causa.

La agencia de noticias también accedió al auto judicial en el que la jueza relató el procedimiento seguido. Se citó a la presunta víctima para que ratificara formalmente la denuncia presentada contra Errejón, pero la comparecencia no se produjo. La única persona que asistió al órgano judicial fue el abogado Alfredo Arrien, quien ya actuó anteriormente como representante de la actriz Elisa Mouliaá, la primera mujer que denunció al exparlamentario.

En sus alegaciones, Arrien solicitó al juzgado que se garantizara la “protección y confidencialidad absoluta” de la identidad de la denunciante, con la intención de minimizar los riesgos derivados de la exposición pública por tratarse de un caso que afecta a un personaje conocido, según figura en la resolución judicial que Europa Press pudo consultar. Además, el representante legal de la denunciante pidió que su intervención en la causa se realizara bajo la condición de testigo protegido.

Europa Press reportó que, pese a estas medidas de protección y a la admisión a trámite de la denuncia, la falta de comparecencia y de ratificación por parte de la mujer obligó a la magistrada a cerrar la causa. En el auto, la jueza refiere que, al no quedar acreditada la voluntad de la denunciante de seguir adelante con la acusación, y con su identidad resguardada, se incumplía un requisito esencial de procedibilidad, necesario para la continuación de la investigación penal por agresión sexual.

El medio Europa Press añadió que, una vez conocida la decisión del juzgado, la defensa y representantes de la denunciante consideraron el archivo una consecuencia previsible, dado el desenlace de la comparecencia. Señalaron que la renuncia a declarar hacía inviable el avance del procedimiento judicial.

Por su parte, desde el ámbito de Íñigo Errejón, se señaló, según publicó Europa Press, que los tribunales aceptaron mantener en reserva los datos personales de la denunciante. No obstante, fuentes próximas al exdirigente subrayaron que la denuncia nunca recibió un respaldo fuera del anonimato y que, a su juicio, abogados como Arrien y figuras como Elisa Mouliaá recurrieron a la denuncia anónima buscando notoriedad en los medios de comunicación. Las mismas fuentes aseguraron que la denuncia había sido utilizada por quienes deseaban aumentar su presencia televisiva.

La magistrada, conforme al contenido de los documentos judiciales revisados por Europa Press, remarcó que tras la retirada de la denunciante y la ausencia de ratificación, la falta de elementos procesales impedía continuar las diligencias previas o abrir juicio oral contra Errejón. La jueza también ordenó que tanto el archivo como el contenido de la denuncia fueran comunicados a la parte afectada, cumpliendo con los trámites formales del proceso.

Este episodio se relaciona con una anterior denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá, representada por el mismo abogado, en la que también se plantearon cuestiones relativas a la privacidad y seguridad de las denunciantes en casos de presunta agresión sexual que implican a personas públicas. En ambos casos, la presencia mediática y el debate sobre la protección legal de las víctimas han estado presentes en el trasfondo judicial.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la magistrada resolvió archivar la causa por no haberse verificado el requisito indispensable de la ratificación personal de la víctima, lo que impidió el desarrollo de actuaciones adicionales por parte del órgano judicial competente.