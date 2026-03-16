Aplazan el juicio contra un hombre por convertir en esclava sexual y violar a una niña traída engañada de Nigeria

El juicio previsto este lunes contra un hombre acusado de traer engañada a una niña de Nigeria a Mallorca para convertirla en esclava sexual y violarla a diario ha sido aplazado y se celebrará próximamente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Fiscalía pide que se le imponga al procesado una pena de 40 años de cárcel por trata de seres humanos, agresión sexual a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, tras varios viajes a Nigeria entre 2016 y 2019 en los que ya abusó sexualmente de la niña, consiguió bajo engaño y prometiéndole que así saldría de la pobreza, casándose con su madre, que la menor se trasladara con él a su residencia de Mallorca a finales de 2019.

Hasta aquel momento, además, el acusado pedía a la niña, que contaba entre ocho y 11 años, que le enviara material de carácter sexual a través del teléfono móvil. La víctima, según el Ministerio Público, llegó a normalizar los abusos y los llegó a considerar un medio para salir de la pobreza.

El acusado llegó a hacer firmar a la niña un documento en inglés en el que la víctima se comprometía a mantener relaciones sexuales. Cuando finalmente logró casarse con la madre, la menor se alojó en un pueblo de Mallorca con el procesado, que aparentaba las labores de padre, aunque convirtió a la niña en su esclava sexual y la violaba continuamente. La madre vivía en Palma, según le hizo creer el hombre, para tener mejor acceso al mercado laboral.

Ya en una localidad de Mallorca, entre 2019 y 2024, cuando finalmente la niña contó los hechos a la madre, el procesado violaba a la niña diariamente. Además, le obligaba a elaborar vídeos e imágenes de carácter sexual. Llegó incluso a conseguir material pornográficos de otras niñas.