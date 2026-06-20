Un acertante de Bilbao gana 1,7 millones de euros en la Primitiva

Madrid, 20 jun (EFE).- En el sorteo de esta noche de la Lotería Primitiva ha habido un único boleto con seis aciertos que cobrará 1.177.576,65 euros, y que ha sido sellado en la administración de loterías número 11 de Bilbao, situada en Astarloa 3, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Combinación ganadora: 07 33 38 36 14 10.
Complementario: 18, reintegro: 3
Joker: 9603180
De la segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cuatro boletos acertantes premiados con 47.739 euros, que han sido validados en Viso del Marqués (Ciudad Real); Guadalajara; Mazarrón (Murcia) y Madrid. EFE
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