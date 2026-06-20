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Sima: El Barça va a salir muy agresivo al tercero, nosotros debemos salir también a morder

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València, 20 jun (EFE).- El pívot del Valencia Basket Yankuba Sima aseguró tras la victoria por 102-75 de su equipo en el segundo partido de la final de la Liga Endesa ante el Barça que el equipo catalán saldrá el lunes muy agresivo al tercer partido y que ellos lo deben hacer igual.

"Creo que van a salir muy agresivos. Al final ellos van a jugar en casa y van a intentar dar un golpe sobre la mesa, así que nosotros tenemos que ir ahí con la misma mentalidad y salir nosotros a morder", señaló en declaraciones a los medios.

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"Hemos estado muy bien, muy concentrados. Este año ya tenemos experiencia de partidos así tanto Euroliga como en la Liga ACB. Esto es una final de la ACB así que hay pocas oportunidades de estar tan cerca y vamos a salir con muchísimas ganas en Barcelona", añadió.

El interior del equipo valenciano insistió en olvidar este segundo partido. "La serie está empatada, quedan tres y hay que ganar dos más. El partido de hoy se queda ya atrás", afirmó.

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Sima, que no ha tenido muchos minutos esta campaña, tuvo una destacada actuación en este segundo encuentro. "Estoy intentando dar lo mejor de mí en las oportunidades que me den y apoyar y ayudar al equipo", explicó.

El interior se felicitó también por la reaparición tras más de un mes y medio del alero Josep Puerto. "Moralmente era muy importante para nosotros, le hemos echado mucho de menos", concluyó. EFE

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