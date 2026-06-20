Funes: Esto es mérito de los jugadores, ha sido un lujo poder verlos cada día

Almería, 20 jun (EFE).- Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga, destacó tras confirmarse el ascenso de su equipo a Primera División, a la que regresa ocho años después, que todo es mérito de sus jugadores, a los que ha sido "un lujo" poder ver "cada día".
"La competición está muy igualada, nunca sabes, pero siempre confías, claro. Esto es mérito de ellos, ha sido un lujo poder verlos cada día" dijo a los micrófonos de Movistar Plus tras derrotar al Almería 1-2 en la final por el ascenso.
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"Han sido días muy intensos hemos felicitado a todos lo que nos han apoyado abajo. Esta tarde me mandaron una foto de Juanito, me la mandó su sobrino Álex Barrera y me dijo: tranquilo mister, vais a subir, sabéis por qué, porque hay muchos ángeles con la camiseta del Málaga ahí arriba. Los teníamos arriba y los teníamos abajo así que enhorabuena a todos porque esto es algo maravilloso". EFE
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