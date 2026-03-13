Piden 10 años de cárcel para un hombre en Toledo que mantenía una relación con una menor de 15 años

La petición del Ministerio Fiscal incluye una indemnización de 8.000 euros a favor de la adolescente, junto con otras restricciones que buscan limitar el contacto del acusado con menores de edad. Según consignó Europa Press, la Fiscalía solicita que R.M.S., de 21 años al momento de los hechos, afronte una pena de 10 años y un día de prisión, además de otras medidas, tras haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 años en Toledo. El juicio tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo el miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con el escrito de acusación al que accedió Europa Press, los hechos se remontan a finales de noviembre de 2020, cuando R.M.S. inició una relación sentimental con A., sabiendo de antemano que ella tenía 15 años. El documento del Ministerio Fiscal indica que entre diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021, el procesado mantuvo en repetidas ocasiones relaciones sexuales con penetración con la menor, plenamente consciente de su edad. Tal como detalló Europa Press, estos encuentros ocurrieron en el domicilio de la madre del acusado.

En su solicitud, el Ministerio Fiscal sostiene que R.M.S. actuó con el objetivo de satisfacer deseos sexuales, destacando que nunca perdió conocimiento de la edad de la menor durante la relación. Esta circunstancia agrava la valoración de los hechos, encuadrándose la conducta dentro del delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Europa Press reportó que la Fiscalía no solo impulsa la condena de privación de libertad, sino que demanda una serie de restricciones adicionales. Entre ellas figura la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 15 años. Además, el acusado quedaría sujeto a libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena de prisión, según publicó el citado medio.

Otra de las condiciones relevantes incluidas en la petición fiscal es la inhabilitación por un periodo de tres años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto regular y directo con menores. El propósito de esta medida, según explica la documentación recogida por Europa Press, reside en la protección de otros menores de situaciones similares.

Dentro de las consecuencias civiles por este proceso judicial, la Fiscalía reclama una compensación económica de 8.000 euros para la menor, a fin de resarcir los daños y perjuicios derivados de los hechos expuestos. La exigencia de esta indemnización figura entre las conclusiones del escrito de acusación, de acuerdo con los detalles informados por Europa Press.

La apertura del proceso judicial contra R.M.S. se presenta como uno de los casos recientes juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo enfocados en la protección de menores y la respuesta legal frente a delitos sexuales. El desarrollo de la causa queda asociado tanto a los hechos recogidos en el escrito fiscal como al marco legal vigente para este tipo de delitos en España.

El procedimiento judicial está programado para celebrarse el próximo miércoles, y contempla la exposición de las pruebas y testimonios relacionados con la relación entre R.M.S. y la menor. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el proceso será clave para determinar la posible imposición de las restricciones y sanciones solicitadas, así como la reparación a la víctima.