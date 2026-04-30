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0-0. Gremio sin goles ante Palestino en duelo que Pérez detiene tres veces el mismo penal

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Santiago de Chile, 29 abr (EFE).- El Palestino chileno y el Gremio brasileño igualaron sin goles este miércoles en Santiago en un partido en el que el portero de los locales detuvo tres veces el mismo penal, sin conseguir con ello un resultado que reflotara a su equipo en el grupo F de la Copa Sudamericana.

El empate favoreció al equipo de Rio Grande do Sul que, con cuatro puntos, escolta al líder uruguayo Montevideo City Torque, que tiene seis enteros, tras perder con el argentino Deportivo Riestra, que también suma cuatro, en tanto que Palestino tiene dos unidades.

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El guardameta Sebastián Pérez se hizo protagonista del encuentro disputado en el estadio La Cisterna, mientras que su contraparte, el delantero Carlos Vinícius, tuvo una noche para el olvido porque, además de errar los tres cobros, le anularon un tanto en el minuto 78.

La inusual situación comenzó en el minuto 9 del partido, cuando el árbitro principal, el ecuatoriano Guillermo Guerrero, sentenció un discutido penal a favor de la visita por un agarrón de camiseta en el área.

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Fue entonces, cuando Pérez, portero del Palestino, salvó su portería, deteniendo los tres cobros de Carlos Vinícius, que el juez hizo repetir en dos ocasiones por el adelantamiento el guardameta.

El marcador quedó intacto, a pesar de los intentos del delantero cubano César Munder que acechó el arco de los brasileños con insistencia y obligó al meta Weverton a sacar una pelota por encima del travesaño en la primera parte.

Gremio, por su parte, no tuvo mayor claridad en ataque, además de los penales, incluso en los remates de Willian, el puntero ex del Chelsea inglés quien no logró ser determinante y terminó sustituido.

El que pudo ser el único gol del encuentro terminó anulado por el VAR, luego de que sentenciaran una mano previa en la jugada donde Carlos Vinícius recibió la pelota al borde del área para rematarla.

El técnico argentino Guillermo Farré, que debutó con Palestino, no logró el objetivo de conseguir la primera victoria en el torneo y su equipo finalizó con 10 jugadores por la expulsión de Fernando Meza, al minuto 87, con una roja directa por un lance imprudente al borde del área.

En la cuarta fecha del Grupo F, Palestino visitará al Montevideo City Torque y Gremio irá a Buenos Aires para enfrentar a Deportivo Riestra. EFE

(foto)

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