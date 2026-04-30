1-0. El Cienciano somete al Mineiro y se encumbra en el Grupo B de la Copa Sudamericana

Lima, 29 abr (EFE).- El Cienciano peruano dio este miércoles un zarpazo al grupo B de la Copa Sudamericana al vencer por 1-0 al Atlético Mineiro brasileño, lo que le sitúa como líder con 7 puntos, mientras que los brasileños quedan relegados a la última posición con 3 unidades.

Con un solitario gol de cabeza del argentino Neri Bandiera a los 30 minutos de juego, el equipo cusqueño alcanzó las 7 unidades y se mantiene invicto en el torneo continental tras ganar también de local al Puerto Cabello venezolano (2-0) y empatar en la visita al Juventud uruguayo (1-1).

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Los peruanos, arropados por unos 25.000 seguidores en el Estadio Inca Garcilaso de la Verga, fueron notablemente superiores a los brasileños, cuyo rendimiento se vio minimizado por los 3.400 metros de altitud de la ciudad de Cusco, antigua capital del imperio inca.

El resultado final quedó corto para la cantidad de ocasiones de gol que tuvo el Cienciano, que pudo haber goleado a su rival si hubiese tenido algo más de acierto en los remates.

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La estrategia del equipo local fue colgar balones al área, y en uno de esos numerosos intentos encontró el premio, pues Bandiera conectó un certero remate de cabeza para anotar el único tanto del partido.

Con el gol, el dominio del Cienciano se volvió absoluto y pudo haber ampliado la ventaja antes del entretiempo con distintos remates dentro del área que fueron salvados por el portero brasileño Everson, el mejor de su equipo en este encuentro.

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El equipo visitante apenas logró traspasar la línea de la mitad de la cancha, pese a que el técnico del Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez, echó mano de jugadores con experiencia en jugar en altitud como los ecuatorianos Ángelo Preciado y Alan Minda.

Precisamente, Preciado dejó al cuadro brasileño con un jugador menos a falta de media hora por jugarse todavía, al ver dos tarjetas amarillas en apenas nueve minutos.

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Con la expulsión del carrilero derecho, el partido quedó casi visto para sentencia en favor de Cienciano, que siguió disponiendo de oportunidades para hacer más goles, con remates de cabeza del delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

En la siguiente fecha de la fase de grupos, el Cienciano visitará a la Academia Puerto Cabello en Venezuela, tercero en el grupo con 3 puntos; y el Atlético Mineiro estará obligado a ganar de visitante al Juventud de Las Piedras, segundo con 4 unidades. EFE

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