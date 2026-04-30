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125-120. Los Cavaliers sufren, pero se ponen 3-2 ante los Raptors

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Washington, 29 abr (EFE).- Los Cleveland Cavaliers derrotaron este miércoles por 125-120 a los Toronto Raptors, pese a ir por detrás durante la mayor parte del partido, y volvieron a adelantarse 3-2 en la serie.

Los Cavaliers se pusieron por delante a 10:21 del final con un triple de Evan Mobley tras haber ido a remolque desde antes del descanso, con una desventaja máxima de 12 puntos en el tercer cuarto.

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Mobley terminó con 23 puntos, los mismos que James Harden, y ambos añadieron 9 rebotes a su estadística. Donovan Mitchell y Dennis Schröder firmaron 19 puntos cada uno.

Para los Raptors, RJ Barrett completó 25 puntos y 12 rebotes, mientras que Scottie Barnes se quedó cerca del triple-doble con 17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. Ja’Kobe Walter aportó 20 puntos y Jamal Shead sumó 18.

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La serie regresa a Toronto para la disputa del sexto partido este próximo viernes. Los Raptors buscarán igualar de nuevo la serie, aunque un hipotético séptimo encuentro se jugaría en Cleveland, donde nunca han ganado en 'playoff' y acumulan nueve derrotas.

Todas las eliminatorias de primera ronda del Este están abocadas al sexto partido, con 3-2 en el global En el Oeste, en cambio, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs ya esperan a sus rivales en semifinales. EFE

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