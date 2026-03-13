El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género

La magistrada del plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón ha dictado un auto por el que el juicio por el asesinato en Gijón de Susana Sierra, de 49 años, cuyo cadáver fue encontrado en un piso céntrico del municipio gijonés, se celebrará bajo la figura del jurado popular.

No se considera, en este caso, que se deba juzgar como un caso de violencia de género, al no encontrarse indicios que permitan sostener que entre la víctima y el acusado existiera una relación de afectividad ni que este último atentara contra la libertad sexual de la mujer asesinada.

Contra esta decisión judicial cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación O bien recurso de apelación directo dentro de los cinco siguientes a la notificación.

En el auto judicial se indica que la víctima y el acusado de su muerte se conocían previamente al ser usuarios habituales del centro 'Remar', durante la celebración de su culto.

Asimismo, se recoge que en fecha de 7 de mayo de 2025, estando en casa de Susana y su pareja con el ahora detenido, se trasladan al hospital de Cabueñes al haber empeorado de salud la madre de esta. De regreso, lo hacen a casa del acusado, donde este supuestamente acometió físicamente al otro hombre, que abandonó el inmueble para irse a su propio domicilio.

Previamente, habían acordado los tres que Susana pernoctara en el inmueble de la calle Contracay, donde residía el acusado. Sin que se pueda determinar un día exacto, entre el 7 y el 20 de mayo de ese año el acusado suministró a Susana diversa medicación, tal como él mismo declaró a la Policía y que, posteriormente, confirmó el análisis químicotoxicológico de la sangre recogida en la autopsia.

En este caso, el citado análisis determina la presencia de alcohol etílico -compatible con la generación post mortem- y benzodiazepinas (diazepam/rordiazepam), antipsicóticos (aripiprazol, quetiapina), antidepresivos (citalopram, mirtazapina).

Más tarde, en el dormitorio, el acusado supuestamente la agredió y, tras maniatarla, cubrirle la cabeza con un pasamontañas y despojarla de la ropa de cintura hacia abajo, la habría aprisionado el cuello hasta asfixiarla.

En la autopsia, además, se apunta a que la causa del fallecimiento fue por estrangulación, posiblemente manual. Se añade, a este respecto, que "la muerte parece haber tenido como causa inmediata una parada cardiorrespiratoria secundaria a una asfixia mecánica".

De acuerdo a la investigación, el acusado, a continuación, habría envuelto el cadáver de Susana en una bolsa de basura para introducirlo luego en un contenedor municipal de plástico, tras lo que lo cubrió con tierra/arena y lo precintó con plástico transparente, dejándolo en el dormitorio. No se descarta, en este caso, que el acusado pudiera haber planeado su traslado a un garaje.

En cuanto a la pericial psicológica llevada a cabo respecto al acusado, quien ya había sido condenado por detención ilegal por la Sección 1° de la Audiencia Provincial de Toledo, se indica que "no se identifican en el momento de los hechos problemas cognitivos o intelectivos que afecten a la comprensión de la realidad ni de los hechos cometidos".

Respecto a la relación entre la víctima y su supuesto agresor, se señala que, aunque eran usuarios habituales del centro 'Remar', coincidieron pocas veces. No obstante, en una ocasión se trasladó junto a Susana al domicilio de esta y mantuvieron una relación sexual consentida.

Los investigadores, por otra parte, en el estudio del terminal telefónico del acusado solo hallaron una foto de Susana recibida por el investigado el 6 de mayo de 2025, realizada en el propio domicilio del acusado.

Al margen de ello, se remarca que "de los datos extraídos del terminal no se obtiene ninguna evidencia de que estas dos personas interactuaran telemáticamente".

Añaden, eso sí, que si bien no ha sido posible acceder a las conversaciones de Whatsapp, el único "rastro" de la víctima en los datos extraídos del teléfono del investigado, más allá de la citada fotografía, es el contacto "Susana" guardado en la agenda junto al icono de un corazón.