Espana agencias

El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género

Guardar

La magistrada del plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón ha dictado un auto por el que el juicio por el asesinato en Gijón de Susana Sierra, de 49 años, cuyo cadáver fue encontrado en un piso céntrico del municipio gijonés, se celebrará bajo la figura del jurado popular.

No se considera, en este caso, que se deba juzgar como un caso de violencia de género, al no encontrarse indicios que permitan sostener que entre la víctima y el acusado existiera una relación de afectividad ni que este último atentara contra la libertad sexual de la mujer asesinada.

Contra esta decisión judicial cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación O bien recurso de apelación directo dentro de los cinco siguientes a la notificación.

En el auto judicial se indica que la víctima y el acusado de su muerte se conocían previamente al ser usuarios habituales del centro 'Remar', durante la celebración de su culto.

Asimismo, se recoge que en fecha de 7 de mayo de 2025, estando en casa de Susana y su pareja con el ahora detenido, se trasladan al hospital de Cabueñes al haber empeorado de salud la madre de esta. De regreso, lo hacen a casa del acusado, donde este supuestamente acometió físicamente al otro hombre, que abandonó el inmueble para irse a su propio domicilio.

Previamente, habían acordado los tres que Susana pernoctara en el inmueble de la calle Contracay, donde residía el acusado. Sin que se pueda determinar un día exacto, entre el 7 y el 20 de mayo de ese año el acusado suministró a Susana diversa medicación, tal como él mismo declaró a la Policía y que, posteriormente, confirmó el análisis químicotoxicológico de la sangre recogida en la autopsia.

En este caso, el citado análisis determina la presencia de alcohol etílico -compatible con la generación post mortem- y benzodiazepinas (diazepam/rordiazepam), antipsicóticos (aripiprazol, quetiapina), antidepresivos (citalopram, mirtazapina).

Más tarde, en el dormitorio, el acusado supuestamente la agredió y, tras maniatarla, cubrirle la cabeza con un pasamontañas y despojarla de la ropa de cintura hacia abajo, la habría aprisionado el cuello hasta asfixiarla.

En la autopsia, además, se apunta a que la causa del fallecimiento fue por estrangulación, posiblemente manual. Se añade, a este respecto, que "la muerte parece haber tenido como causa inmediata una parada cardiorrespiratoria secundaria a una asfixia mecánica".

De acuerdo a la investigación, el acusado, a continuación, habría envuelto el cadáver de Susana en una bolsa de basura para introducirlo luego en un contenedor municipal de plástico, tras lo que lo cubrió con tierra/arena y lo precintó con plástico transparente, dejándolo en el dormitorio. No se descarta, en este caso, que el acusado pudiera haber planeado su traslado a un garaje.

En cuanto a la pericial psicológica llevada a cabo respecto al acusado, quien ya había sido condenado por detención ilegal por la Sección 1° de la Audiencia Provincial de Toledo, se indica que "no se identifican en el momento de los hechos problemas cognitivos o intelectivos que afecten a la comprensión de la realidad ni de los hechos cometidos".

Respecto a la relación entre la víctima y su supuesto agresor, se señala que, aunque eran usuarios habituales del centro 'Remar', coincidieron pocas veces. No obstante, en una ocasión se trasladó junto a Susana al domicilio de esta y mantuvieron una relación sexual consentida.

Los investigadores, por otra parte, en el estudio del terminal telefónico del acusado solo hallaron una foto de Susana recibida por el investigado el 6 de mayo de 2025, realizada en el propio domicilio del acusado.

Al margen de ello, se remarca que "de los datos extraídos del terminal no se obtiene ninguna evidencia de que estas dos personas interactuaran telemáticamente".

Añaden, eso sí, que si bien no ha sido posible acceder a las conversaciones de Whatsapp, el único "rastro" de la víctima en los datos extraídos del teléfono del investigado, más allá de la citada fotografía, es el contacto "Susana" guardado en la agenda junto al icono de un corazón.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal defiende que el pacto "puntual" en Extremadura se ha producido porque "no estaba Génova poniendo zancadillas"

Abascal defiende que el pacto

El Constitucional rechaza el recurso de los gobiernos de La Rioja y Cantabria contra la ley de amnistía

El Constitucional rechaza el recurso

Albares envía la traducción oficial del acuerdo sobre Gibraltar a la Junta de Andalucía y los portavoces parlamentarios

Albares envía la traducción oficial

Un año de prisión para el agresor de un inspector de Hacienda en Oviedo por un informe desfavorable

Un año de prisión para

Abascal defiende en Miranda que hay delincuentes "que debe estar encerrados de por vida" y afea "falsos lutos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se atrinchera en

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como imputado por filtrar datos de periodistas

El CNI busca especialistas “HUMNIT” para la obtención de información de fuentes humanas y no hace falta tener estudios superiores

Uno de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas se declara culpable de su asesinato

ECONOMÍA

Un hombre estuvo cobrando 12.000

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club