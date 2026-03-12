Espana agencias

Sonia Cea, orgullosa de que Madrid esté en "exclusivo grupo" con Fórmula E y Fórmula 1

Guardar

Madrid, 12 mar (EFE).- La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid Sonia Cea se enorgulleció de que Madrid forme parte "de ese exclusivo grupo" de ciudades "que tienen un gran premio de Fórmula E y de Fórmula 1", y destacó la combinación de "la tradición, la innovación y la apuesta por la sostenibilidad".

"El motor a Madrid vuelve por todo lo alto. Somos una de las pocas capitales del mundo que van a tener un gran premio de Fórmula 1, pero también formamos parte de ese exclusivo grupo de las que tienen un gran premio de Fórmula E y de Fórmula 1", apuntó, en el evento 'Diálogos EFE: De la pista a la carretera'.

El primer gran premio de Madrid de Fórmula E se disputará en el circuito del Jarama entre el 20 y el 21 de marzo. La concejala invitó a los organizadores a establecerse de forma permanente: "Ojalá que vengáis muchísimos años más y que sigamos formando parte de ese exclusivo grupo de ciudades".

Cea puso de relieve la sinergia entre el Jarama y la Fórmula E: "La tradición de un circuito, el Jarama, que tanto ha aportado al motor, con toda la innovación que trae Alberto [Longo, cofundador de la Fórmula E]. Es absolutamente increíble, con una audiencia acumulada de más de 400 millones, y por eso me gusta mucho que estéis en Madrid".

"Creemos que podemos ser unos 'partners' estratégicos, porque buscamos lo mismo. Tenemos la tradición, la innovación y la apuesta por la sostenibilidad, algo que define muy bien a Madrid. Aunque en el monoplaza solo entra uno, podemos ser muy buenos compañeros de viaje", añadió.

Además, señaló su pretensión de situar Madrid "como gran capital del deporte". "No es que lo diga yo, lo dijo Rafa Nadal en los Laureus", destacó. "El año que viene tenemos la final de la Copa de Europa, el siguiente año tenemos el Europeo de balonmano, el siguiente año viene el Eurobasket y en 2030 nos plantamos con la final del Mundial, espero. En Madrid podemos y debemos albergarla", deseó.

También resaltó la importancia de la llegada de la Fórmula E para la ciudad de Madrid: "Estas alianzas nos posicionan muy bien a nivel mundial. Estamos en la liga que queremos estar, con los compañeros que queremos estar. Es una ventana estupenda para mostrar al mundo nuestra mejor versión, que nos saboreen y se queden con ganas de más".

"Creemos que Madrid es una ciudad maravillosa para disfrutar del propio evento deportivo en sí, con todas las condiciones de seguridad y fiabilidad por parte de las instituciones, pero sabemos que quien viene disfruta tanto que luego se le hace corto y quiere volver", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Infobae

El Tribunal Supremo confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y no a la familia Franco

El Tribunal Supremo confirma que

Treinta años de la tragedia de Dunblane, la gran cicatriz en la vida de Andy Murray

Infobae

Juan Bravo exige a Vox que no falte al PP y avisa de que España quiere que gobiernen los 'populares'

Juan Bravo exige a Vox

Una exrecepcionista de la funeraria confirma el 'cambiazo': "Le llamaban reciclaje, tanto de ataúdes como de flores

La declaración de una antigua empleada en el juicio del caso revela que el personal conocía una práctica que consistía en sustituir ataúdes de alta calidad por otros baratos para incineraciones, permitiendo reventa y reutilización de materiales funerarios

Una exrecepcionista de la funeraria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil confirma que

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

Yolanda Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions