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El Orgullo de Maspalomas rinde homenaje en 2026 a la tercera edad LGTBIQ+

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Las Palmas de Gran Canaria, 29 abr (EFE).- El Orgullo de Maspalomas (Gran Canaria), uno de los más multitudinarios de España, dedicará este año su 25 aniversario a la tercera edad, la "gran olvidada" del colectivo LGTBIQ+, en una edición tan festiva como siempre, pero enfocada a mostrar que el orgullo no entiende de edad.

"Son los grandes olvidados. Muchos se hacen mayores, sin hijos, y acaban en una residencia en la que a veces tienen que volver a meterse en el armario", ha señalado el director del Maspalomas Pride, Fernando Ilarduya, reflejando la realidad que acaba de llevar al cine la película 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

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Esta 25 edición del Maspalomas Pride se celebrará bajo el lema 'Nuestra historia, su legado, nuestro orgullo', con actos culturales, galas, música y fiestas en hoteles a partir del 4 de mayo, para culminar el sábado 10 en la gran cabalgata de Playa del Inglés.

Fernando Ilarduya ha anunciado que, en consonancia con la orientación de esta edición, se ha creado un fondo para la construcción de la primera residencia de personas mayores LGTBIQ+.

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Maspalomas Pride se ha convertido en "uno de los orgullos más importantes del mundo", con base en "un destino LGTBI, donde una persona puede ir por la calle en libertad", ha celebrado. EFE

lbl/jmr/ram

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