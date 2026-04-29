El expresidente Manuel Chaves arropará al PSOE de Cádiz en el inicio de campaña

Cádiz, 29 abr (EFE).- El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves arropará este jueves al PSOE de Cádiz en el mitin de inicio de campaña y el simbólico acto de pegada de carteles que se celebrará en la Casa de Iberoamérica de la capital gaditana.

Chaves, quien fuera siete veces cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, acompañará a los número 1 y 2 de la lista del PSOE de Cádiz a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, Juan Cornejo y Rocío Arrabal, en un acto en el que también participará el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

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Ruiz Boix ha mostrado su satisfacción por poder contar con el presidente que más años ha estado al frente de San Telmo, “modelando nuestra autonomía y transformando de punta a punta nuestra tierra” en esta campaña.

“Lo he dicho muchas veces, estamos orgullosos del legado de transformación que supuso para la provincia los mandatos tanto de Chaves como de quienes le antecedieron en el cargo, Borbolla y Escudero, como quienes continuaron su trabajo por Andalucía, Griñán y Susana Díaz, una herencia prolija que recibió el PP y han dilapidado en ocho años”, ha añadido el líder del PSOE gaditano.

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"Mientras Manuel Chaves construyó hospitales y centros de salud en cada comarca, Moreno Bonilla los cierra o los privatiza para enriquecer a sus amigos de la sanidad privada", ha afirmado.

El expresidente de la Junta de Andalucía ya había anunciado que "con mucho gusto" estaría "disponible" para participar en la campaña electoral del PSOE. EFE

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