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Azcón toma posesión como presidente de Aragón este jueves en el Palacio de La Aljafería

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Zaragoza, 29 abr (EFE).- El recién investido presidente de Aragón, Jorge Azcón, tomará posesión mañana jueves de su cargo en el Palacio de La Aljafería.

El acto institucional de toma de posesión del presidente será a las 17:00 horas en el Patio de Santa Isabel de la sede del Parlamento autonómico, en un acto encabezado por la presidenta de la Cámara, María Navarro, y la Mesa de las Cortes de Aragón.

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Está previsto que en los próximos días se hagan públicos los nombres del vicepresidente y de los consejeros.

La vicepresidencia, ligada a una consejería y dos departamentos más serán para Vox en virtud del pacto de legislatura firmado por el PP y el partido de Santiago Abascal. También obtendrá una vicepresidencia de las Cortes y el senador autonómico.

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Azcón ha sido investido este miércoles tras la votación celebrada en las Cortes, donde ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 Vox, ya que una diputada estaba ausente por asuntos de salud.

Por el contrario, ha tenido el voto en contra de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Azcón es el primer presidente del PP que repite en el cargo, puesto que ni Santiago Lanzuela (1995-1999) ni Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) pudieron revalidar sus mandatos y fueron sustituidos por los socialistas Marcelino Iglesias (1999-2011) y Javier Lambán (2015-2023). EFE

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