La primavera será más cálida de lo normal tras tercer invierno más lluvioso del siglo XXI

Madrid, 12 mar (EFE).- La primavera que comenzará el 20 de marzo será más cálida de lo normal, con un 50 a 70 % de probabilidad, según las zonas, aunque a nivel de precipitaciones no hay todavía una tendencia clara, mientras que el invierno meteorológico recién concluido ha sido el noveno más cálido desde 1961 y el tercero más lluvioso del siglo XXI.

Los últimos ocho inviernos han sido "más cálidos de lo normal", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, durante la rueda de prensa este jueves para informar del balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera.

El invierno meteorológico que comprende el trimestre que abarca diciembre, enero y febrero, se trató de "una estación con carácter muy cálido, con una temperatura media superior en 1 °C a la del promedio 1991-2020, y además muy húmedo" en cuanto a precipitaciones. EFE

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