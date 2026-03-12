El guardameta mexicano Ángel Malagón sufre grave lesión y queda fuera del Mundial

México, 11 mar (EFE).- El guardameta Ángel Malagón, quien se perfilaba para jugar como titular con México en la próxima Copa Mundial, sufrió una ruptura de tendón de Aquiles, lo cual le impedirá participar en la fiesta del fútbol del próximo verano.

"El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico; el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", confirmó este miércoles el América, equipo de la Liga MX donde juega el portero.

Malagón ha sido el primer guardameta de la selección dirigida por Javier Aguirre en la mayoría de los partidos más recientes y, aunque había bajado un poco su nivel, seguía en la lucha como posible titular, en disputa con José Raúl Rangel, de las Chivas de Guadalajara.

La baja de Malagón llega en un momento en el que el tri que dirige Aguirre pasa por una crisis de lesiones de varias de sus principales figuras, entre ellas el centrocampista Gilberto Mora, el joven más talentoso del México, aquejado de pubalgia.

Otros que se recuperan de lesiones son el lateral derecho Rodrigo Huescas, del Copenhague danés; los centrocampistas Luis Chávez, del Dinamo de Moscú ruso; César Huerta, del Anderlech belga; Édson Álvarez, del Fenerbahçe turco y el delantero Alexis Vega, del Toluca.

México fue eliminado en la fase de grupos de la pasada Copa Mundial y, al ser sede en el arranque de la próxima, se plantea alcanzar por lo menos los cuartos de finales, aunque los altibajos en el rendimiento en los últimos meses despiertan dudas de que eso suceda.

La baja de Malagón abrirá la puerta a un nuevo guardameta como candidato a integrar el equipo del Mundial. Además de Rangel, parece sembrado en el tri el veterano Guillermo Ochoa, que pasó sus mejores momentos.

De la Liga MX, Aguirre tendrá algunas opciones, entre ellas la de Carlos Acevedo, del Santos Laguna, y la de Andrés Gudiño, del Cruz Azul, con una gran actuación este año al entrar por el colombiano Kevin Mier, lesionado.

México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca; enfrentará a Corea, el 18 en Guadalajara y el 24 a un equipo europeo aún no decidido, otra vez en Ciudad de México.EFE