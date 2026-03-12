Espana agencias

El guardameta mexicano Ángel Malagón sufre grave lesión y queda fuera del Mundial

Guardar

México, 11 mar (EFE).- El guardameta Ángel Malagón, quien se perfilaba para jugar como titular con México en la próxima Copa Mundial, sufrió una ruptura de tendón de Aquiles, lo cual le impedirá participar en la fiesta del fútbol del próximo verano.

"El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico; el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", confirmó este miércoles el América, equipo de la Liga MX donde juega el portero.

Malagón ha sido el primer guardameta de la selección dirigida por Javier Aguirre en la mayoría de los partidos más recientes y, aunque había bajado un poco su nivel, seguía en la lucha como posible titular, en disputa con José Raúl Rangel, de las Chivas de Guadalajara.

La baja de Malagón llega en un momento en el que el tri que dirige Aguirre pasa por una crisis de lesiones de varias de sus principales figuras, entre ellas el centrocampista Gilberto Mora, el joven más talentoso del México, aquejado de pubalgia.

Otros que se recuperan de lesiones son el lateral derecho Rodrigo Huescas, del Copenhague danés; los centrocampistas Luis Chávez, del Dinamo de Moscú ruso; César Huerta, del Anderlech belga; Édson Álvarez, del Fenerbahçe turco y el delantero Alexis Vega, del Toluca.

México fue eliminado en la fase de grupos de la pasada Copa Mundial y, al ser sede en el arranque de la próxima, se plantea alcanzar por lo menos los cuartos de finales, aunque los altibajos en el rendimiento en los últimos meses despiertan dudas de que eso suceda.

La baja de Malagón abrirá la puerta a un nuevo guardameta como candidato a integrar el equipo del Mundial. Además de Rangel, parece sembrado en el tri el veterano Guillermo Ochoa, que pasó sus mejores momentos.

De la Liga MX, Aguirre tendrá algunas opciones, entre ellas la de Carlos Acevedo, del Santos Laguna, y la de Andrés Gudiño, del Cruz Azul, con una gran actuación este año al entrar por el colombiano Kevin Mier, lesionado.

México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca; enfrentará a Corea, el 18 en Guadalajara y el 24 a un equipo europeo aún no decidido, otra vez en Ciudad de México.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El portero Pau Guitart ficha por el Horneo EÓN para las dos próximas temporadas

Infobae

La UCO implica a dos ex altos cargos de la Junta con las obras de Rubiales en La Cartuja

Infobae

Irene Montero avisa de que Podemos quiere modificar también la redacción del traspaso de inmigración a Cataluña

La eurodiputada recalca que su partido busca cambiar partes clave de la legislación negociada sobre migración para Cataluña, insistiendo en eliminar referencias consideradas discriminatorias y exigiendo más presencia policial, como parte de su postura en las discusiones con el Ejecutivo

Irene Montero avisa de que

Rahm relativiza su pugna con el DP World Tour ante "la tragedia que hay en todo el mundo"

Infobae

El Manchester City, en la eterna espera de las 130 irregularidades financieras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa que dirige una

La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

El CNI investiga el hackeo de datos personales de centenares de jueces y fiscales hechos públicos en la red ‘pirata’ Doxbin

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en las elecciones de Castilla y León: “Renuncié a ir en las listas para facilitar un acuerdo con IU, pero sus condiciones eran inasumibles”

Por qué deberíamos estar prestando más atención a Castilla y León, las elecciones que el PP firma ganar por la mínima

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

ECONOMÍA

La AIE libera 400 millones

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions