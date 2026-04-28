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Queda libre el conductor detenido por el accidente con 2 muertos en Ontinyent (Valencia)

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València, 28 abr (EFE).- El juzgado de Ontinyent ha acordado este martes, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, la libertad provisional del conductor detenido por la muerte de dos ocupantes de su vehículo, tras precipitarse al río Clariano el pasado domingo.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent, en funciones de guardia, considera, como sostiene la acusación pública en su informe, que no concurren en este caso los requisitos para adoptar una medida cautelar más gravosa como la prisión provisional, ya que no aprecia riesgo de fuga en el detenido, que carece de antecedentes penales y tiene arraigo en el territorio.

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La causa está abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y dos delitos contra la seguridad vial (uno por conducción temeraria y otro por hacerlo bajo la influencia de alcohol y drogas), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Como medidas cautelares, el juzgado ha establecido que el hombre comparezca mensualmente en sede judicial, la retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional, así como la retirada también del carné de conducir e inmovilización del vehículo.

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El órgano judicial deberá ahora practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

El accidente se produjo el pasado domingo, sobre las 17:25 horas, cuando el vehículo, en el que viajaban tres personas, cayó por el puente del Camí del Carril al río Clariano.

En el siniestro fallecieron una mujer de 41 años y un hombre de 45, mientras que el conductor, que dio positivo en el test de alcoholemia y drogas, resultó ileso y fue detenido por la Guardia Civil. EFE

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