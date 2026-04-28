La CIAF descarta anomalías en los trenes de Adamuz y se reafirma en la rotura del carril

Córdoba, 28 abr (EFE).- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha descartado "anomalías" en los dos trenes siniestrados el pasado 18 enero en Adamuz (Córdoba) y se ha reafirmado en la rotura del carril como principal causa del accidente que casó la muerte de 46 personas.

En su último informe, todavía preliminar y que se ha remitido a la jueza de Montoro (Córdoba) que instruye las diligencias de investigación, la CIAF señala que sus conclusiones son "provisionales", ya que la propia investigación de la comisión y la que lleva a cabo la Guardia Civil pueden aportar "nuevos hallazgos", según han informado a EFE fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

Las fuentes han indicado que este nuevo informe de la CIAF se ha basado, principalmente, en el análisis de las "cajas negras" de los dos trenes siniestrados, en el visionado de las cámaras internas del tren Iryo, en audios de la cabina del maquinista del Alvia y en los planos de las obras de renovación del tramo donde se produjo el suceso.

El informe detalla que el tren Iryo circulaba a 215 kilómetros por hora cuando se produjo el descarrilamiento a las 19:43:21 horas, mientras que la "frenada de emergencia" del tren Alvia que colisionó con el anterior tuvo lugar a las 19:43:37 horas, si bien la CIAF advierte de que existe un "margen de error de hasta un segundo".

PUBLICIDAD

Asimismo, el informe constata que a las 19:43:42 horas la caja negra del tren Alvia deja de registrar datos, por lo que la CIAF entiende que "presumiblemente" esa es la hora exacta de la colisión entre la cabeza de este tren con los vagones traseros del Iryo que invadieron la vía contigua tras el descarrilamiento previo. EFE