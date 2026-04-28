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Seguridad Social saca disco y dará un concierto por sus 45 años de carrera en mayo de 2027

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Blanca Escribano

València, 28 abr (EFE).- El grupo Seguridad Social ha presentado este martes 'Por todas partes te veo', el primer sencillo de su próximo álbum 'Voy a Marte', y ha anunciado un gran concierto homenaje a sus 45 años de carrera en el Roig Arena de València, en mayo de 2027, algo que a su líder, José Manuel Casañ, le hace sentir como "un niño con zapatos nuevos".

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"Hacía tiempo que no hacía promoción y estoy muy ilusionado, porque me doy cuenta de que no ha pasado el tiempo. Realmente vuelvo otra vez a coger el mismo hilo de lo que había dejado y me entusiasma", cuenta Casañ a EFE durante un encuentro exclusivo en la sala Johnnie Walker Experience del Roig Arena con medios de comunicación y un concierto en directo, acompañado por el guitarrista Javi Vela.

Tras cantar en acústico dos de sus himnos, 'Mi rumba tarumba' y 'Chiquilla', Casañ ha presentado un disco en el que, tras nueve años de trabajo, sacará su lado "más sensible", pero también "el más canalla", mostrando las cinco fases del duelo -negación, ira, negociación, depresión y aceptación- en las que refleja vivencias como la muerte de su padre o algún que otro desamor.

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"El sencillo 'Por todas partes te veo' nació así, con una voz y una guitarra, durante la pandemia. La terapia más grande que pudimos hacer era esta, hacer canciones", señala Casañ, quien se muestra emocionado con el concierto del 1 de mayo de 2027 en el Roig Arena, una cita pensada para homenajear sus canciones, a su público y a las distintas generaciones que han crecido con su música junto a artistas invitados.

El cantante admite a EFE que, durante estos años, ha llegado a ver al reguetón y a la música urbana como géneros que no les dejaba "hueco" a ellos, pero señala que ha sido la inspiración que ha encontrado en la Comunitat Valenciana -en Montanejos, en Altea, en la Albufera o en El Saler- la que le ha ayudado a seguir componiendo las letras.

"Estoy muy contento de haber seguido viviendo en Valencia y haber tenido éxito", asegura Casañ, quien destaca que "se pueden hacer muchas cosas desde aquí" y agradece al Roig Arena su ayuda, con la que se siente "como en casa".

Además del álbum, que viene con novedades como un tango "un poco más especial" o un blues mexicano, el cantante ha presentado el libro -también titulado 'Voy a Marte'- en el que incluyen letras de sus canciones, poesías, cuentos, fábulas y grandes ilustraciones, que firmará los días 6 y 8 de mayo en la Fira del Llibre de València.

Casañ desvela que el mensaje final de 'Voy a Marte' -un juego de palabras que viene de un 'haiku', una poesía japonesa- tiene mucho que ver con "mirarse desde arriba y tirar para adelante", una forma de decirse a sí mismo -sin tintes de autoayuda- que puede recuperar su "orgullo perdido" y seguir. EFE

(foto) (vídeo)

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