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El rey conoce las nuevas aeronaves de la Armada y vuela en uno de los helicópteros NH90

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Rota (Cádiz), 28 abr (EFE).-  El rey ha comprobado de primera mano este martes la modernización y transformación que vive la Flotilla de Aeronaves de la Armada, con la incorporación de nuevos modelos de helicóptero, entre ellos el más avanzado, el NH90, conocido como 'sable', en el que ha realizado un vuelo sobre Cádiz.

Con sede en la Base Naval de Rota, la Flotilla de Aeronaves es la unidad que gestiona los medios aéreos que se embarcaban en los buques de la Armada para distintas misiones.

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La Flotilla está integrada por unas 660 personas y cuenta con seis escuadrillas: dos de ala fija (con los 13 aviones Harrier como protagonistas), tres de ala rotatoria y una de drones.

En total cuenta con 45 aeronaves, quince de ellas drones.

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Es una unidad que está "en pleno cambio, hacia una transformación integral", iniciando una "segunda vida" con la modernización de su flota, según comentaba este martes el teniente de navío Alejandro Carnicero, orgulloso de mostrar al rey y a la sociedad esta evolución

Tras dar de baja a tres modelos de helicóptero, a la Flotilla llegan otros tres nuevos: los H135, que ya está operativos, los MH60 Romeo, de capacidades de guerra antisubmarinas, que se esperan, y los NH90, los más avanzados tecnológicamente con los que cuenta la Armada y de los que han llegado tres; un cuarto está apunto de hacerlo también y de aquí a final de año lo harán otros cuatro.

 "El reto y el salto tecnológico ha sido brutal", explica el teniente de navío de la 12 escuadrilla que conforman estas naves.

Es un helicóptero polivalente cuya misión principal es el transporte de tropas (puede llevar a 20 personas) y el apoyo a operaciones aéreas, pero puede hacer todo tipo de misiones, desde transporte, con una capacidad total de 11.000 kilos de peso, a salvamento y rescate en alta mar.

Más ligero porque integra materiales compuestos como la fibra de carbono en algunas piezas, el piloto cuenta con herramientas de alta tecnología, como un casco que le permite visión nocturna e incluso hacer transparente la cabina, para poder ver lo que tiene debajo, en el mar.

  La industria nacional "está jugando un papel muy importante" en el desarrollo de estos nuevos medios aéreos de la Armada.

Ademas del NH90, con el que ha sobrevolado Cádiz, y el H135, del que la Flotilla cuenta con siete unidades y espera la llegada de una octava, en su visita a la Flotilla de Aeronaves Felipe VI se ha acercado a uno de los 15 drones con los que cuenta esta unidad, y que disponen de lanzadores y recuperadores para despegar y aterrizar en un buque.

Son capaces de realizar 20 horas de vuelo, a una altura de hasta 3.000 pies y a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, de forma silenciosa y con cámaras de vigilancia que a 15 kilómetros de distancia pueden leer el número de una matrícula.

Felipe VI también ha visitado en la Base Naval de Rota el centro de Supervivencia de la Armada, donde una media de 2.000 personas al año reciben entrenamiento para saber reaccionar si la aeronave en la que viajan cae al mar, unos ejercicios que aumentan un 95 % el índice de supervivencia.

También el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Base Naval de Rota, inaugurado en 2013 y que forma a las dotaciones de los buques de la Flota, de otros ejércitos, de buques estadounidenses, e incluso de Bomberos Civiles en la extinción de incendios en ámbitos tan peligrosos como un buque o una aeronave. EFE

(foto) (vídeo)

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