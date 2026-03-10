Sumar y Compromís cargan contra Von der Leyen y la acusan de ser "sumisa" a Trump al cuestionar el derecho internacional

La diputada Aina Vidal, portavoz de los Comuns y coportavoz del grupo plurinacional, cuestionó la actitud de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en el contexto del conflicto en Irán, al considerar "muy grave" que la líder comunitaria llegue a poner en duda la legalidad internacional. Según lo publicado por Sumar y Compromís y recogido por los medios, sectores progresistas en el Congreso reclamaron una rectificación pública de Von der Leyen tras unas declaraciones en las que sugirió que la confianza en un sistema basado en reglas internacionales ya no podría mantenerse. Desde estos grupos se consideró que esas palabras la muestran supeditada a los intereses de Estados Unidos e Israel en la región.

De acuerdo con la información difundida por Sumar y Compromís y reportada por medios nacionales, las críticas se enfocaron en la supuesta alineación de Von der Leyen con las estrategias que Washington e Israel han implementado en el conflicto iraní. Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo plurinacional, expresó que los comentarios de la presidenta de la Comisión Europea proyectan una imagen de sumisión hacia los intereses de la administración estadounidense y del gobierno israelí, especialmente en referencia al presidente Donald Trump. Martínez Barbero defendió que la postura adoptada por el Gobierno español, basada en la premisa del "No a la guerra", representa a su juicio la vía adecuada frente a lo que describió como un contexto de vulneración del derecho internacional y un escenario caótico impulsado por Trump.

Durante sus declaraciones, Verónica Martínez Barbero reiteró la importancia de resistir las presiones externas y enfatizó que la prioridad europea debe consistir en salvaguardar el orden internacional fundamentado en reglas claras. La diputada argumentó que el bloque europeo no debe ceder ante intereses ajenos, en particular aquellos que, desde su perspectiva, contradicen los principios de democracia, derechos humanos y respeto al derecho internacional.

La dirigente de los Comuns, Aina Vidal, fue clara en su llamado a la rectificación: "Es muy grave y debe retractarse", solicitó respecto a las declaraciones de Von der Leyen. Vidal describió las manifestaciones de la presidenta de la Comisión como "francamente desastrosas" y consideró que alejan a la Unión Europea de la defensa firme de la normativa internacional. La diputada subrayó que existe otra opción para la UE, y criticó el aparente alineamiento de Von der Leyen con la administración Trump.

Àgueda Micó, diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, también mostró su desacuerdo con la postura de Von der Leyen. Micó sostuvo que el papel fundamental de los representantes europeos radica en la defensa tanto de la democracia como de los derechos humanos y fundamentales frente a actuaciones que calificó de "militares ilegales", refiriéndose a las acciones emprendidas por Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. Según consignó Sumar y Compromís y recogieron diversos medios, Micó consideró "lamentable" la posición adoptada por la líder comunitaria y reiteró la necesidad de mantener un enfoque europeo independiente ante presiones externas.

El malestar de los grupos progresistas emergió luego de que Von der Leyen planteara dudas sobre la vigencia de un sistema internacional definido por normas, en el contexto de la escalada de tensiones en Irán. Desde Sumar y Compromís, así como desde los Comuns, las reacciones cuestionaron tanto el fondo como la forma de las declaraciones, haciendo hincapié en la responsabilidad de las instituciones europeas de priorizar la legalidad internacional y actuar frente a cualquier vulneración de sus principios por parte de terceros países.

Las organizaciones progresistas en el Congreso consideraron que el actual contexto de tensión en Oriente Medio demanda una respuesta clara de la Unión Europea basada en su propio criterio y en el respeto a los tratados internacionales, lejos de las directrices impuestas por socios externos. Según señalaban las fuentes citadas, la demanda central al Ejecutivo comunitario consistió en la retirada inmediata de las afirmaciones de Von der Leyen, por considerar que debilitan la capacidad europea de defensa de la legalidad internacional y ponen en riesgo la autonomía política de la UE en cuestiones de política exterior.

A lo largo de sus intervenciones, los representantes de Sumar, Compromís y los Comuns insistieron en que la Unión Europea debe mantener una posición inequívoca de respeto al derecho internacional, y en que sus responsables no deben aparecer sujetos a la influencia de otros gobiernos ajenos a la UE. Los diputados reivindicaron que cualquier acción o declaración que ponga en entredicho la vigencia de las normas internacionales reduce la credibilidad europea en la escena global y perjudica la posibilidad de mediar en futuras crisis internacionales.

Según recogió la fuente original, la controversia ha intensificado el debate sobre el papel de la Unión Europea en la preservación del derecho internacional dentro de los marcos políticos y diplomáticos de los conflictos en Oriente Medio. Las voces de los grupos progresistas reclamaron una revisión del posicionamiento de Von der Leyen con el propósito de garantizar que la UE conserve su capacidad de actuación independiente y el compromiso histórico con la legalidad internacional.