Sumar reprocha al PSOE que ya va "tarde" con el 'escudo social' y reclama un impuesto a grandes supermercados

Sumar ha reprochado al ala socialista del Gobierno que "llega tarde" a la hora de desplegar un escudo social ante la crisis provocada por la guerra de Irán y ha instado a desplegar una batería de medidas, entre las que se incluye un impuesto "inteligente" a los grandes supermercados que facturen más de 100 millones.

Así lo ha planteado el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, en rueda de prensa en el Congreso para demandar también a los sectores afectados por este conflicto a forjar una alianza con el Gobierno para presionar a PP y Junts para que aprueben un nuevo escudo social y dejen de una vez en la cámara el "regate corto".

Y es que ha sostenido que el decreto de medidas sociales que tumbaron el mes pasado vendría ahora "muy bien" al país para afrontar la crisis al igual que su compañera de bancada y coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, para espetar que los que votaron en contra ya se estarán "arrepintiendo", rememorando que PP, Junts y Vox tumbaron ayudas a los autónomos.

De todas formas, Ibáñez ha recriminado al PSOE que este martes el Consejo de Ministros tampoco apruebe un nuevo escudo social. "Llegamos tarde", ha advertido el parlamentario quien ha defendido que al lema 'No a la guerra' hay que incorporar también la consigna de "intervenir el mercado", pues urge aprobar un paquete de iniciativas que dé "seguridad y certezas" tanto a familias como empresas.

A su vez, Aina Vidal ha apremiado al PSOE que el 'No a la guerra' no basta y debe traducirse en un escudo social que a su espacio le hubiera gustado también traer este mismo martes aunque espera que se haga realidad la próxima semana. "Animamos al socio de Gobierno a llegar cuanto antes a un acuerdo en torno al escudo social, que vaya mucho más allá", ha apuntado la también portavoz adjunta del grupo Sumar.

La posición del socio minoritario es incluir en un mismo decreto las medidas que rechazaron las derechas junto a las nuevas ayudas y coberturas sociales por la guerra de Irán, que es lo que han planteado al PSOE durante la negociación. Fuentes del grupo consideran que esa presión debe mover a Junts al voto afirmativo.

ADMITE BAJADA EL IVA A ALIMENTOS SI REPERCUTE EN EL CONSUMIDOR

Durante su comparecencia, Ibáñez ha apostado por un decreto que incluya la prohibición de desahucios a familias vulnerables y topar el precio de la cesta de la compra, que se ha encarecido un 40% en los últimos años, junto a un impuesto "inteligente" a grandes superficies que facturen más de 100 millones de euros "para corregir los comportamientos abusivos" en los precios de alimentos.

El diputado ha concedido que estarían dispuestos a bajar también el IVA de productos básicos como carne y pescado, pero si se garantiza por ley que esa reducción repercute en el consumidor. En Sumar defiende que hay que cambiar el modelo de esa bajada del IVA dado que la anterior no fue eficaz.

A su vez, ha llamado a suspender los aranceles a Rusia en la importación de fertilizantes, al alertar de que el sector primario no puede pagar los costes actuales.

Como ha indicado en otras ocasiones Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo apuesta también por recuperar el impuesto extraordinario a las energéticas, recuperar la "excepción ibérica" del tope al gas, la prohibición de cortes de suministros básicos a colectivos vulnerables y potenciar la transición ecológica.

El parlamentario de Compromís ha ensalzado la posición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que usa la legislación sectorial de su competencia para aplicar protección social, como es el mecanismo de los ERTE, sin tener que hacer leyes 'ad hoc' "cada vez que hay un problema". "La legislación tendría que ser estable y no haría falta ir aprobando reales decretos a golpe de crisis".

PIDEN A SÁNCHEZ LA PRÓRROGA DEL ALQUILER Y CRÍTICAS AL PLAN DE FEIJÓO

Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha alabado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso sobre este conflicto y espera que su intervención conlleve anuncios de medidas de protección social, dado que la sociedad no tiene que pagar las consecuencias de esta guerra.

En otra comparecencia de prensa, ha reclamado especialmente la prórroga de contratos de alquiler que, a su juicio, es "urgentísima" aunque ha evitado críticas a su socio de coalición, al apuntar que le consta que el Gobierno está analizando la situación y no alberga dudas de que el Gobierno responderá con un escudo social adecuado, como se hizo con la guerra de Ucrania.

Por otro lado, la portavoz de Sumar ha desdeñado las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recurre a su "receta de siempre" consistente en el "mantra neoliberal" bajar impuestos mientras alternar "tropiezos y cambios de opinión" con su "sumisión" al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

PODEMOS Y COMPROMÍS URGEN TAMBIÉN AL GOBIERO A REACCIONAR

En paralelo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que reaccione y ha planteado un plan de medidas "anti Trump" basado en la intervención del mercado mediante topes de precios y creación de empresas públicas de energía.

En rueda de prensa, ha opinado que el Gobierno tiene herramientas para desplegar un escudo social fuerte si se tiene "voluntad política", al alertar de que antes de esta guerra la gente ya pasada muchas dificultades por el alza de precios de la vivienda o la alimentación.

"Nosotras pensamos que ante un momento de crítico, un momento de absoluta emergencia, hay que hacer lo que sea necesario. Si es necesario aprobar el decreto mes a mes (...) O construir un escudo social que esté pactado con la mayoría suficiente en el Congreso", ha apostillado.

La formación ha planteado ya al Ejecutivo que su criterio es que se recupere el decreto que tumbaron las derechas y se rescaten esas medidas junto a las nuevas iniciativas para ayudar a los sectores afectados, al entender que Junts o incluso el PP tendrá complicado oponerse.

Mientras, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha coincidido también que el Gobierno llega tarde y tiene que actuar ya para dar respuesta a esta situación de crisis y ha contrapuesto que Croacia, por ejemplo, ya ha topado el precio de la energía.

"El escudo tiene que venir ya y la fórmula tiene que ser la de negociar con la mayoría de investidura para que salga. Si eso implica que se tienen que aprobar dos, tres, cuatro, diez reales decretos diferentes para que salgan, pues lo tenemos que hacer", ha recetado Micó quien exhorta a pactar con los diferentes partidos las recetas a desplegar.