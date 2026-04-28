El PNV votará contra las enmiendas de PP y Vox al blindaje del aborto en la Constitución

Madrid, 28 abr (EFE).- El PNV votará en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de ley del Gobierno para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en la Constitución, según ha anunciado la portavoz del partido en el Congreso, Maribel Vaquero.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vaquero ha informado de que su partido votará el próximo jueves en contra de ambas enmiendas a la totalidad que piden la devolución del texto propuesto por el Gobierno y que requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.

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El Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque alrededor del 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha apuntado a las "enormes diferencias" del acceso a este derecho en las diferentes comunidades autónomas y ha defendido la propuesta del Gobierno porque pretende proteger a las mujeres de las "dinámicas regresivas" que se está viviendo "en los últimos tiempos".

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Por su lado, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que su formación lleva más de dos años trabajando para que la constitucionalización del aborto iniciase su trámite parlamentario y se ha mostrado convencida de que las enmiendas no saldrán adelante.

Barbero ha reconocido que de Vox "no se podía esperar otra cosa", pero ha incidido en que esperaban que en el PP pudiera "imponerse una posición de muchas de sus militantes e incluso líderes que están a favor del derecho al aborto": "No ha sido así, han ganado los más ultras de entre sus filas".

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La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha defendido por su lado que el aborto "no es un preocupación" de los españoles porque, ha añadido, así lo refleja el CIS.

"Ninguna mujer tiene un problema para acceder al aborto en este país", ha declarado Muñoz, quien ha apostillado que el Gobierno está "mintiendo cuando dice que con esta reforma va a hacer que el derecho al aborto sea un derecho fundamental". EFE

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(Foto)(Vídeo)