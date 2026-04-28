Josep Pujol defiende que engrosó su parte de "deixa" con sus inversiones particulares

San Fernando de Henares (Madrid), 28 abr (EFE).- Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, ha defendido que el origen de su dinero en Andorra es una "deixa" (donación, legado) del abuelo Florenci, del que recibió 125 millones de las antiguas pesetas que después engrosó gracias a sus inversiones y negocios particulares, ninguno vinculado con la administración pública.

Josep Pujol es el segundo de los hijo del expresidente catalán que ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia por la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree amasaron con comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de obra pública.

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El tercero de los hijos del expresident ha coincidido con su hermano Jordi en aferrarse a la versión de la 'deixa' del abuelo para explicar el origen de sus fondos andorranos: a principios de los años 90, ha dicho, su padre reunió a toda la familia para explicarles que Florenci les había dejado un legado para "lo que pudiera surgir", ya que estaba preocupado por la carrera política de Jordi Pujol Soley.

El acusado, que ha sacado a relucir su alto nivel de formación en el mundo empresarial y los negocios internacionales, ha afirmado que incrementó esos fondos iniciales con las ganancias obtenidas en los negocios que llevó a cabo "a título personal" desde el año 1987, en proyectos financieros o inmobiliarios.

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En ese sentido, ha negado que mantuviera negocios con empresas vinculadas a la contratación pública o que él o alguno de sus hermanos haya tratado de "influir" en funcionarios o autoridades para conseguir adjudicaciones de obra pública a empresas: "Me he limitado a trabajar para terceros y mercados internacionales sobre todo".

Josep Pujol ha recordado que regularizó sus fondos en Andorra gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado creen que lo hizo de forma incompleta, por lo que le acusan de fraude fiscal en 2010.

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Respecto a ese ejercicio, Josep Pujol ha recordado que Hacienda lo multó en 2013 con medio millón de euros al considerar que había ocultado 800.000 euros de beneficios en 2010, aunque en su opinión "ahora sería el momento de replantear" esa cuestión y reconocer que ha pagado a la Agencia Tributaria "más de la cuenta".

En ese sentido, el acusado ha reconocido que ocultó a Hacienda una cuenta que tenía en Andbank y que "no dijo la verdad" en relación a esos ingresos de 2010, porque de lo contrario habría descubierto ante la Agencia Tributaria que su hermano Jordi tenía fondos en ese banco andorrano, cuando este no tenía intención de regularizar porque estaba "convencido de que debía mucho más dinero del que tenía".

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En concreto, ha asumido, habría tenido que explicar ante Hacienda un movimiento bancario en Andbank vinculado con un préstamo que había hecho a su hermano Jordi. Por ese motivo, ha admitido que creó un documento para simular que ese crédito lo había suscrito con otra persona. EFE

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