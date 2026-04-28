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El PE apunta a una ley europea del 'sólo sí es sí' al pedir tipificar la violación en base al consentimiento

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El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este martes que se reactive el proceso legislativo para tipificar la violación basada en la ausencia de consentimiento como un delito en el conjunto de la Unión Europea, una propuesta que ya puso Bruselas sobre la mesa hace años pero que los Veintisiete rechazaron en 2024 por sus dudas respecto al encaje legal.

De este modo, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) abogan por que el Ejecutivo comunitario presente una nueva propuesta para la definición común del delito de violación "basada en la ausencia de consentimiento libre, informado y revocable"; en un texto que ha salido adelante con el amplio respaldo de los principales grupos --incluido el PP-- y el rechazo unánime de las formaciones de ultraderecha.

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También piden apoyo y protección adecuados en toda la UE para las víctimas y los supervivientes de agresiones y dejan claro que ni el silencio, ni la falta de resistencia, ni la ausencia de un "no", ni la conducta sexual pasada o cualquier relación actual o anterior "deben interpretarse como consentimiento".

Así las cosas, el informe aprobado por 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones advierte de que el consentimiento debe evaluarse "en su contexto", por ejemplo en situaciones de inconsciencia, intoxicación, sumisión química, enfermedad, discapacidad o vulnerabilidad, para contemplar la posibilidad de respuestas por "congelación" o "falsas", es decir, por reacción al trauma.

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"Es moral y jurídicamente inaceptable que las mujeres no estén protegidas por leyes de "sólo sí es sí" en toda la UE. Llevamos años pidiendo una definición europea común de violación, y aunque el Consejo impidió que se incluyera en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada vez más gobiernos reconocen la necesidad de este enfoque", ha declarado la ponente del texto parlamentario por parte de la comisión de Libertades Civiles, la socialista sueca Evin Incir.

La eurodiputado ha defendido así que existe un "impulso" en los países de la Unión en esta dirección y enumerado entre los últimos países que han incorporado leyes basadas en el consentimiento a Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos.

La ponente por la comisión de Derechos de la Mujer, la socialista polaca Joanna Scheuring-Wielgus, ha avisado, por su parte, que "una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia de género y una de cada veinte ha sido víctima de violación". "Gracias a mujeres valientes como Gisèle Pelicot, cada vez hay más apelaciones a la acción", ha concluido.

En este contexto, el informe avalado por el pleno de la Eurocámara insta a los Estados miembro que aún no cuentan con definiciones de violación a partir del uso de la fuerza o violencia, que den el paso y lo hagan basándose en normas internacionales como el Convenio de Estambul, que la UE ya ratificó en 2023.

En cuanto a la necesidad de avanzar en sensibilización, los eurodiputados apuntan en su informe mejoras como una formación obligatoria, personalizada y periódica para los profesionales que tratan a víctimas de agresiones sexuales, incluidos policías, jueces, sanitarios y asistentes sociales.

También apuntan a la Comisión Europea para que presente antes de que acabe el año directrices claras sobre educación sexual y afectiva integral en la UE, además de pedirle que promueva campañas de sensibilización a escala europea sobre cuestiones clave como el consentimiento, la integridad sexual y la autonomía corporal.

Otra de las ideas defendidas por los europarlamentarios es la necesidad de tomar medidas contra los mitos que existen en torno a la violación, los contenidos contrarios a la igualdad de género y la propaganda misógina en Internet del colectivo incel.

PP, A FAVOR PERO ALERTA DE LEYES COMO LA ESPAÑOLA CON "ERRORES" QUE BENEFICIAN A AGRESORES

Tras la votación en sesión plenaria, el Partido Popular ha explicado en un comunicado que pide a la Comisión legislar con "claridad para establecer una definición común de violación basada en la ausencia de consentimiento" y "reforzar la protección de las víctimas"; pero también ha llamado a "evitar errores legales que puedan beneficiar a los agresores como ocurrió en España".

"Si no hay consentimiento, hay violación. Y en estos términos afortunadamente el delito de violación es definido en la mayor parte de los Estados miembro, pero como pudimos comprobar cuando se negoció la Directiva sobre Violencia contra la Mujer, una definición armonizada en la Unión Europea de este delito plantea cuestiones complejas de resolver sobre las que este informe trata", ha razonado en el comunicado el eurodiputado 'popular' y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Javier Zarzalejos, quien ha pedido abordar la cuestión desde el "rigor técnico y jurídico".

Por contra, desde Vox han arremetido contra el PP al criticar que respalden un informa parlamentario que defiende una normativa "calcada al espíritu de la polémica ley del 'Sólo sí es sí' impulsada en España por (la entonces ministra) Irene Montero".

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