Sánchez y su homólogo irlandés acuerdan impulsar las relaciones bilaterales y la cooperación en la transición energética

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, han mantenido este martes un encuentro en el que han abordado el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Irlanda y España, con una mayor cooperación en la transición energética.

Sánchez ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a su homólogo, que está realizando una gira para presentar las prioridades de la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2026.

Durante la reunión, el presidente español le ha trasladado "su apuesta por reforzar la cooperación de ambos países en materia de transición energética", según informa el Gobierno en un comunicado. Así, han llegado a un acuerdo para "impulsar una estrategia bilateral hispano-irlandesa".

"De cara a la próxima Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, el presidente del Gobierno ha trasladado que España defiende la necesidad de avanzar hacia un Marco Financiero Plurianual ambicioso y robusto", añade el comunicado.

Por otro lado, ambos mandatarios han abordado cuestiones de interés común en el ámbito internacional. En el caso de Sánchez, ha reiterado su apoyo a Ucrania y "la defensa de su soberanía e integridad territorial", además de reafirmar la posición de España "demandando la desescalada" del conflicto en Oriente Próximo, la defensa de los intereses europeos "frente a la coerción" y la "salvaguarda del derecho internacional".

SÁNCHEZ ASEGURA QUE COMPARTEN "PRIORIDADES"

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez también ha señalado que ambos comparten "prioridades como la transición energética o el Marco Financiero Plurianual".

Además, ha recordado que hace casi dos años se reunió con el entonces primer ministro Simon Harris para "coordinar con Irlanda el reconocimiento de Palestina". Los dos países lideraron entonces una iniciativa paralela dentro de la UE para plantear la revisión del acuerdo de asociación con Israel.

Por su parte, Martin, que ha calificado como "un placer" su encuentro en la Moncloa con Sánchez, ha afirmado que "teníamos mucho que discutir mientras Irlanda se prepara para la Presidencia de la UE", con temas como la competitividad, el comercio, la energía o la situación en Ucrania.

