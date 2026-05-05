La Casa Real distribuye imágenes de la formación de la princesa Leonor en un avión F-5

Madrid, 5 may (EFE).- La Casa Real ha distribuido nuevas imágenes de la princesa Leonor en su formación militar en el Ejército del Aire, en la que ha podido volar en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), en un avión reactor de combate F-5, junto a un instructor.

Las imágenes recogen la visita que el pasado 22 de abril realizó la princesa junto a sus compañeros de la Academia General del Aire, a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde voló en el reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios.

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En Badajoz se instruye a los pilotos en el avión F-5, un avión de combate que en España se utiliza para la enseñanza del curso de Caza y Ataque, según ha explicado la Casa Real.

Otras de las imágenes distribuidas recogen también la visita que la princesa de Asturias realizó el pasado 21 de abril, junto a sus compañeros de cuarto curso, al ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete).

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Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento en esta base, donde se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.

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El objetivo de la visita a Albacete es que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa ultima su último año de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), tras haber pasado por los Ejércitos de Tierra y la Armada.

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Durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, Leonor de Borbón recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y se integró con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su jura de Bandera.

Continuó esta instrucción, el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra), incluyendo el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a los alumnos de tercer curso los pertenecientes a la 427ª promoción.

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En el curso académico 2025-2026 ha estudiado con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, la 78 promoción.

Así, en julio de 2026 habrá completado los tres cursos establecidos en el Real Decreto del 14 de marzo de 2023 por el que se regulaba la formación y carrera militar de la princesa de Asturias, con la obtención de los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada.

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Está previsto que el ascenso a alférez de fragata alumna salga publicado en el Boletín Oficial del Estado al finalizar este curso.

La 82 promoción de la Academia General Militar la 427 promoción de la Escuela Naval Militar y la 78 promoción de la Academia General del Aire harán el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, estando prevista su finalización en julio de 2027, según ha explicado el Palacio de la Zarzuela.

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Será en ese momento cuando la princesa Leonor reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, participando en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

Mientras, la princesa Leonor habrá comenzado en la Universidad Carlos III de Madrid el grado que hará a partir del próximo curso de Ciencias Políticas. EFE

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(foto)(vídeo)