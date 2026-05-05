Espana agencias

La Casa Real distribuye imágenes de la formación de la princesa Leonor en un avión F-5

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- La Casa Real ha distribuido nuevas imágenes de la princesa Leonor en su formación militar en el Ejército del Aire, en la que ha podido volar en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), en un avión reactor de combate F-5, junto a un instructor.

Las imágenes recogen la visita que el pasado 22 de abril realizó la princesa junto a sus compañeros de la Academia General del Aire, a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde voló en el reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios.

PUBLICIDAD

En Badajoz se instruye a los pilotos en el avión F-5, un avión de combate que en España se utiliza para la enseñanza del curso de Caza y Ataque, según ha explicado la Casa Real.

Otras de las imágenes distribuidas recogen también la visita que la princesa de Asturias realizó el pasado 21 de abril, junto a sus compañeros de cuarto curso, al ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete).

PUBLICIDAD

Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento en esta base, donde se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.

El objetivo de la visita a Albacete es que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa ultima su último año de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), tras haber pasado por los Ejércitos de Tierra y la Armada.

Durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, Leonor de Borbón recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y se integró con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su jura de Bandera.

Continuó esta instrucción, el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra), incluyendo el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a los alumnos de tercer curso los pertenecientes a la 427ª promoción.

En el curso académico 2025-2026 ha estudiado con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, la 78 promoción.

Así, en julio de 2026 habrá completado los tres cursos establecidos en el Real Decreto del 14 de marzo de 2023 por el que se regulaba la formación y carrera militar de la princesa de Asturias, con la obtención de los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada.

Está previsto que el ascenso a alférez de fragata alumna salga publicado en el Boletín Oficial del Estado al finalizar este curso.

La 82 promoción de la Academia General Militar la 427 promoción de la Escuela Naval Militar y la 78 promoción de la Academia General del Aire harán el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, estando prevista su finalización en julio de 2027, según ha explicado el Palacio de la Zarzuela.

Será en ese momento cuando la princesa Leonor reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, participando en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

Mientras, la princesa Leonor habrá comenzado en la Universidad Carlos III de Madrid el grado que hará a partir del próximo curso de Ciencias Políticas. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar defiende acoger en España "con garantías" a las personas del crucero con hantavirus

Infobae

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2026 con 27.232 plazas para el Estado

Infobae

Sumar: PP y Vox copian las políticas desastrosas que Trump puso desde el inicio de mandato

Infobae

Patxi López dice que Garaikoetxea fue "ejemplo de talante" y "uno de los grandes constructores" de la Euskadi actual

Patxi López dice que Garaikoetxea fue "ejemplo de talante" y "uno de los grandes constructores" de la Euskadi actual

Vox replica a Sémper que se deje de "lo políticamente correcto" y acusa al PP de ayudar al "cordón sanitario"

Vox replica a Sémper que se deje de "lo políticamente correcto" y acusa al PP de ayudar al "cordón sanitario"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

ECONOMÍA

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid