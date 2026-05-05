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El 57 % de los jóvenes ha sufrido ciberviolencia y uno de cada cuatro la ha ejercido

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Madrid, 5 may (EFE).- El 57 % de los jóvenes, de entre 15 a 29 años, ha sufrido algún tipo de agresión digital en el último año, especialmente los adolescentes, según un estudio de FAD Juventud, que recoge también que uno de cada cuatro -el 26 %- reconoce haber ejercido conductas agresivas en internet o redes sociales.

El informe 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', realizado por FAD Juventud con el apoyo de Telefónica y Banco Santander a partir de una encuesta a 1.500 jóvenes, destaca que la mitad de ellos cuenta haber presenciado situaciones de violencia digital hacia personas de su entorno.

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Las formas de violencia más habituales en internet y redes sociales son el acoso (64 %), los insultos o expresiones difamatorias (64 %), los discursos de odio (54 %) y la difusión de imágenes manipuladas (50 %). También el control digital de la pareja aparece como una práctica frecuente para el 48 % de jóvenes.

A los jóvenes les preocupa sobre todo la difusión no consentida de imágenes íntimas (al 48 %), los fraudes a través de internet (45 %) y las amenazas (35 %), recoge el estudio presentado este martes en el Espacio Fundación Telefónica.

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Sin embargo, reconocen que toleran en mayor medida algunas prácticas de control digital a la pareja para que deje de interactuar con alguien en redes sociales puede ser justificable (el 21 %) y a solo el 34 % le parece muy mal el 'stalking' (acoso y vigilancia obsesiva en internet).

Sobre el impacto de la ciberviolencia, el 25 % de las chicas que han sufrido este tipo de violencia afirma haberse sumido en un estado de apatía tras experimentar estas situaciones, diez puntos porcentuales más que los chicos.

La incidencia de la ciberviolencia resulta especialmente elevada entre adolescentes de 15 a 19 años y afecta más a colectivos vulnerables, como niños con menor nivel socioeconómico, migrantes, con discapacidad y LGTBIQ+.

Siete de cada diez asegura haber experimentado alguna forma de agresión digital en el último año, frente al 49 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años.

Las chicas las identifican en mayor medida y muestran un rechazo más generalizado hacia cualquier forma de ciberviolencia. Por su parte, los más jóvenes consideran más habituales distintas conductas violentas y presentan mayores niveles de tolerancia hacia determinadas formas de control digital.

Ante estas agresiones digitales, el 29 % no hace nada, principalmente porque creen que 'no era tan grave' o porque lo ve como algo normal en el entorno digital.

Durante la jornada 'Ciberviolencia: realidad, retos y respuestas', la directora general de FAD Juventud, Beatriz Martín Padura, ha advertido de que no se trata de "algo excepcional o ajeno a la experiencia cotidiana de adolescentes y jóvenes".

"Determinadas conductas se están normalizando en los entornos digitales y eso hace aún más necesario comprender cómo se perciben, cómo se viven y cómo podemos prevenirlas", ha añadido.

El informe señala el 18 % de jóvenes afirma haber sufrido agresiones por parte de las mismas personas tanto en el entorno digital como fuera de él, una situación especialmente presente entre adolescentes.

Además, las víctimas de violencia entre iguales reportan mayores niveles de intensidad y muestran además consecuencias emocionales más intensas, mayores niveles de aislamiento y una mayor exposición a situaciones reiteradas de agresión.

El 79 % de quienes reconocen haber llevado a cabo comportamientos violentos en internet o redes sociales aseguran haber sido víctimas en algún momento.

La juventud atribuye principalmente la responsabilidad a los que ejercen esas conductas y a las plataformas digitales, y creen que estas últimas deberían tener un papel muy importante en la lucha contra la ciberviolencia y también las familias. EFE

(fototeca)

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EFE

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