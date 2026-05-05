Resistir los destrozos de los temporales en la playa: dunas y posidonia, una barrera clave

Madrid, 5 may (EFE).- La protección de las dunas, que actúan como almacén de arena en las playas, junto con la conservación de las praderas marinas, como la posidonia, resultan fundamentales para conservar la costa frente a la erosión y los destrozos de los temporales, como los de este invierno tras sucesivas borrascas.

Las dunas actúan como una barrera natural ante destrozos y temporales y ayudan a evitar que el mar alcance paseos marítimos, viviendas u otras infraestructuras situadas detrás de la playa, según ha explicado a Efe, Virginia Yuste, de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) con motivo de la presentación del programa banderas azules 2026.

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¿Por qué es tan importante proteger las dunas? "Porque son el almacén de la arena en las playas", ha señalado Yuste, quien ha incidido en que alrededor del 33 % de las playas marítimas de bandera azul cuenta con espacios dunares.

Una playa no debe entenderse como un espacio artificial que se limpia y se repone sin más, sino como un ecosistema en equilibrio: Cuando llega un temporal, la ola puede llevarse parte de la arena y depositarla en el fondo marino, para devolverla después con otros episodios de oleaje.

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Junto a las dunas, Yuste ha destacado la importancia de la posidonia y otras praderas marinas, que cumplen una doble función: generan oxígeno y protegen la costa. La posidonia, ha asegurado, "no es basura", sino una planta marina con raíz, tallo y hojas que captura CO₂, libera oxígeno y ayuda a sujetar los fondos marinos.

Cuando las hojas de posidonia llegan a la orilla y se mezclan con la arena, forman una estructura natural de capas que actúa como una protección frente al oleaje reduciendo el impacto y evitando la pérdida de playa.

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En cuanto a la gestión de los arribazones de las praderas de fanerógamas marinas, especialmente de la posidonia oceánica, el programa bandera azul establece que los restos de vegetación en las playas no deben retirarse fuera de temporada de baños de ninguna playa, incluidas las urbanas, pues constituyen un elemento muy valioso para el funcionamiento de los ecosistemas litorales.

En el caso de playas de uso muy intensivo, predominantemente urbanas, en las que se retiren los restos de vegetación durante el verano, se debe prestar atención a la forma en que se hace y se deben devolver los restos al finalizar la temporada de baños. EFE

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