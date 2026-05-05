Espana agencias

Resistir los destrozos de los temporales en la playa: dunas y posidonia, una barrera clave

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- La protección de las dunas, que actúan como almacén de arena en las playas, junto con la conservación de las praderas marinas, como la posidonia, resultan fundamentales para conservar la costa frente a la erosión y los destrozos de los temporales, como los de este invierno tras sucesivas borrascas.

Las dunas actúan como una barrera natural ante destrozos y temporales y ayudan a evitar que el mar alcance paseos marítimos, viviendas u otras infraestructuras situadas detrás de la playa, según ha explicado a Efe, Virginia Yuste, de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) con motivo de la presentación del programa banderas azules 2026.

PUBLICIDAD

¿Por qué es tan importante proteger las dunas? "Porque son el almacén de la arena en las playas", ha señalado Yuste, quien ha incidido en que alrededor del 33 % de las playas marítimas de bandera azul cuenta con espacios dunares.

Una playa no debe entenderse como un espacio artificial que se limpia y se repone sin más, sino como un ecosistema en equilibrio: Cuando llega un temporal, la ola puede llevarse parte de la arena y depositarla en el fondo marino, para devolverla después con otros episodios de oleaje.

PUBLICIDAD

Junto a las dunas, Yuste ha destacado la importancia de la posidonia y otras praderas marinas, que cumplen una doble función: generan oxígeno y protegen la costa. La posidonia, ha asegurado, "no es basura", sino una planta marina con raíz, tallo y hojas que captura CO₂, libera oxígeno y ayuda a sujetar los fondos marinos.

Cuando las hojas de posidonia llegan a la orilla y se mezclan con la arena, forman una estructura natural de capas que actúa como una protección frente al oleaje reduciendo el impacto y evitando la pérdida de playa.

En cuanto a la gestión de los arribazones de las praderas de fanerógamas marinas, especialmente de la posidonia oceánica, el programa bandera azul establece que los restos de vegetación en las playas no deben retirarse fuera de temporada de baños de ninguna playa, incluidas las urbanas, pues constituyen un elemento muy valioso para el funcionamiento de los ecosistemas litorales.

En el caso de playas de uso muy intensivo, predominantemente urbanas, en las que se retiren los restos de vegetación durante el verano, se debe prestar atención a la forma en que se hace y se deben devolver los restos al finalizar la temporada de baños. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CSIF convoca una huelga en la Agencia Tributaria el 8 de junio

Infobae

El 57 % de los jóvenes ha sufrido ciberviolencia y uno de cada cuatro la ha ejercido

Infobae

La Casa Real distribuye imágenes de la formación de la princesa Leonor en un avión F-5

Infobae

Judit Villar, especialista en infecciones: "Es excepcional la transmisión del hantavirus"

Infobae

María Galiana, Premio Talía de Honor 2026 de la Academia de Artes Escénicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

Ecologistas acusan a PP y Vox de “pelotazo urbanístico” en plena sierra de Madrid por un plan de viviendas en un paraje de alto valor ecológico con robles y fresnos

ECONOMÍA

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid