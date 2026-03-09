Laureus respalda dos nuevos proyectos de deporte inclusivo con sede en Madrid

Madrid, 9 mar (EFE).- La Fundación Laureus confirmó este lunes su apoyo a dos nuevos proyectos deportivos para el desarrollo y diseñados para mejorar las vías de participación de los jóvenes con discapacidad con sede en Madrid, durante una mesa redonda sobre el futuro del deporte inclusivo, organizada en colaboración con la embajada Británica en España.

La mesa redonda, celebrada en el Museo de Historia de Madrid y organizada en colaboración con la Embajada Británica en España, forma parte de la campaña "GREAT Gamechangers" del Reino Unido y reunió a líderes del deporte adaptado, el mundo académico y la innovación de base de este y de España, con la exjugadora olímpica española de rugby Patricia García Rodríguez como moderadora.

Laureus explicó que los dos nuevos proyectos están apoyados por "Integrated Dreams", organización sin ánimo de lucro con sede en Lisboa dedicada a promover la inclusión, el desarrollo y la educación de personas discapacitadas en la industria del deporte; y por "Best Buddies España", en colaboración con Fútbol Más, para combatir el aislamiento social, el acoso y las barreras de participación de niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, incluido el trastorno del espectro autista.

Entre los participantes en el debate estuvo Andy Barrow, embajador de Laureus, conferenciante y exatleta paralímpico británico de rugby en silla de ruedas, quien habló de su experiencia personal sobre "cómo el acceso al deporte puede transformar la confianza, las oportunidades y la comunidad de las personas con discapacidad".

"Lo que me ha inspirado hoy ha sido el compromiso tanto del Reino Unido como de España de impulsar la innovación, la colaboración y la accesibilidad más allá de lo nunca visto. Iniciativas como las que Laureus apoya en Madrid demuestran lo que se puede conseguir cuando diseñamos el deporte pensando en todos los atletas", afirmó.

Almudena Fernández, cofundadora del proyecto Kind Surf nominado al Premio Laureus Sport for Good 2025, destacó que desde el inicio de este más 1.500 jóvenes han podido "experimentar la confianza y el sentido de pertenencia que puede aportar la terapia del surf, y esas historias dan un significado real a eventos como este".

"En el Reino Unido y España, el deporte no es solo un pasatiempo, sino también parte de la identidad de nuestros países, un motor de crecimiento económico que fomenta el empleo, la innovación y las conexiones internacionales, y me enorgullece que el Reino Unido esté a la vanguardia de la tecnología adaptativa", señaló a su vez Sir Alex Ellis, embajador británico en España.

El diplomático subrayó que "a través de la campaña 'Gamechangers' su embajada contribuye "a facilitar el intercambio de experiencias entre nuestras dos grandes naciones deportivas, para que la inclusión se convierta en la norma y no en la excepción".

Laureus Sport for Good recordó que apoya más de 300 programas para el desarrollo en todo el mundo y que el debate celebrado es parte de la campaña "Gamechangers de GREAT", que celebra el compromiso del Reino Unido con la igualdad, la diversidad y la inclusión a través de deportistas y actividades que realmente marcan la diferencia. EFE