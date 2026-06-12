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Hong Myung-bo destaca que Corea del Sur se sobrepuso a la tensión para vencer a Chequia

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Guadalajara (México), 11 jun (EFE).- Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, destacó este jueves la manera en que su equipo superó el nerviosismo de su debut en el Mundial para sobreponerse a la desventaja y salir triunfante por 2-1 ante República Checa.

"Jugamos bien, algo a la altura de nuestra preparación, sin embargo, me di cuenta de que los jugadores presentaban una tensión mayor a la normal, por eso me gustaría darles la enhorabuena a mis jugadores", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

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El combinado asiático reaccionó al gol que les encajó Ladislav Krejcí con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, que le dieron a su conjunto los tres puntos en su presentación en la justa mundialista.

Myung-bo aseguró que no le preocupa que el capitán y figura de la selección, Son Heungmin, no anotara en este primer partido, ya que es un jugador en el que siempre puede confiar.

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"Lo ha dado todo, lo ha hecho lo mejor posible. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos cometido algunos errores; es algo que debemos mejorar, sin embargo, Son es un jugador muy estable y no tengo ninguna preocupación respecto a él", afirmó.

El seleccionador consideró que la preparación del equipo y el proceso de adaptación fue positivo y se reflejó en el marcador.

"Es algo que teníamos previsto y sí que influye en gran medida. En la segunda parte pudimos ver ellos parecían cansados. Desde un punto de vista físico, teníamos que presionar y ser más agresivos al ataque, el entrenamiento a gran altura creo que nos ayudó mucho", explicó.

Corea del Sur permanecerá en su campamento de Guadalajara para prepararse de cara al encuentro que sostendrá contra México, partido en el que pelearán por el liderato del grupo A, que ahora comparten con tres puntos, cada uno, aunque la selección local tiene mejor diferencia de goles.

Myung-bo subrayó que como anfitrión el conjunto del seleccionador Javier Aguirre, que más temprano superó a Sudáfrica 2-0, tiene ventaja gracias al apoyo de su afición.

"Pude ver el partido entre México y Sudáfrica; vi la pasión de los aficionados del equipo anfitrión. Es algo que puede someter al equipo a una gran presión. Nosotros ya habíamos jugado en este estadio, eso es una suerte. Siempre que te enfrentas al equipo anfitrión estás bajo una gran presión.

Corea del Sur chocará con México el próximo 18 de junio en Guadalajara. EFE

(foto)

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