México supera sus miedos y ahora se ilusiona

Redacción Deportes, 11 jun (EFE).- La selección mexicana venció este jueves en el estadio Azteca el miedo a no ganar el partido inaugural en un Mundial al imponerse a la de Sudáfrica por 2-0 con un gol sin antecedentes, anotado por un jugador nacionalizado.

Los dirigidos por Javier Aguirre tomaron a su vez el control del Grupo A, a pesar del triunfo de remontada de Corea del Sur 2-1 sobre República Checa en el cierre de la primera jornada.

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Los dirigidos por Hong Myung-bo, en un juego que se tornó emocionante en el segundo tiempo, derrotaron a los checos en Guadalajara con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, mientras que para los europeos anotó la ventaja transitoria Ladislav Krejci.

La selección de México acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ganó una apertura al imponerse a Sudáfrica por 2-0 con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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Dominó de principio a fin México y antes de los diez minutos ya había dejado su tarjeta de presentación en el estadio Azteca, único escenario de tres mundiales.

En la segunda jornada del Grupo A el TRI se medirá con Corea del Sur, ya para encarrilar la clasificación a la fase de dieciséisavos de final, mientras que Sudáfrica está obligado a ganar a Chequia si quiere seguir en carrera. Esto será el próximo jueves 18 de junio.

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Un partido, el primero del Mundial que tendrá 104, y las tres expulsiones registradas entre mexicanos y sudafricanos casi igualan las cuatro tarjetas rojas vistas en el torneo de Catar 2022.

El brasileño Wilton Sampaio expulsó a los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane y al defensor mexicano César Montes.

Sithole, centrocampista del Tondela portugués, se convirtió así en el primer expulsado de este Mundial. Sudráfrica es el segundo país que tiene dos expulsados en un partido inaugural tras Camerún en la competición de Italia'90 contra Argentina.

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Novena y seis años de historia comprimidos en 23 versiones del Mundial debieron transcurrir hasta que apareciera para anotar el primer gol en uno de estos torneos un jugador nacido en un país diferente al de la selección en que juega.

Nacido el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, sur de Colombia, Quiñones es un versátil jugador que alterna como delantero centro o extremo. A México llegó en 2016 y hasta 2024 pasó por cinco clubes, Tigres, Atlas y América entre estos.

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Se nacionalizó mexicano en octubre de 2023 y este jueves, en el partido número 23 con el Tri, aportó su tercer gol. El delantero del Al Qadisiyah saudí es uno de los 292 jugadores que participan en el Mundial con la selección de un país diferente al de su nacimiento.

Maná, Danny Ocean, Belinda, Shakira, Bocelli...

La primera de tres inauguraciones del Mundial que organizan por primera vez tres naciones ofreció hoy un espectáculo de 20 minutos sobre el césped del estadio Azteca.

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Con la cantante colombiana como figura central, como lo fue en los mundiales de Alemania 2026 con 'Hips Don't Lie/Bamboo', en Sudáfrica 2010 con 'Waka Waka' (This time for Africa) y en Brasil 2014 con 'La La La', el espectáculo musical que antecedió al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica se extendió por 20 minutos.

Shakira interpretó 'Dai Dai' al lado del nigeriano Burna Boy y al caer el telón de los artistas, fuegos artificiales retumbaron en el cielo de la capital mexicana.

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Los partidos del viernes

Los grupos B y D del Mundial entran en acción este viernes con el debut de los otros dos locales del torneo: Estados Unidos y Canadá.

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En el Grupo B, Canadá comenzará su andadura en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina.

Y en Inglewood, en la apertura del Grupo D, el equipo de las Barras y las Estrellas se las verá con Paraguay en un mano a mano paralelo de dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro. EFE

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